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Posted 20 мая, 11:44

Published 20 мая, 11:44

Modified 9 сентября, 23:18

Updated 9 сентября, 23:18

Фанаты снова заподозрили размолвку у Аффлека и Лопес

20 мая 2024, 11:44
Не так давно Бен Аффлек был замечен на общественном мероприятии без обручального кольца. В то же время Дженнифер Лопес стала присматривать себе новый дом. Однако сейчас пара ведет себя так, как будто у их поклонников нет повода для беспокойств.

Как пишет peopletalk.ru, по мнению журналистов, сейчас 51-летний Аффлек живет отдельно от Лопес после их ссоры. Хотя недавно папарацци сделали снимок актера, где на его безымянном пальце снова появилось кольцо.

Сейчас Лопес много времени проводит в танцевальной студии, которую арендовала для репетиций в преддверии нового тура. Что же на самом деле происходит в отношениях супругов, пока неизвестно. Например, на Met Gala Лопес пришла одна, а Аффлек в это время играл со своим семилетним сыном от Дженнифер Гарнер.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек должны были пожениться в 2003 году, но тогда пара рассталась. Они снова сошлись спустя 20 лет и тайно обвенчались.

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