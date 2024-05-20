Фанаты снова заподозрили размолвку у Аффлека и Лопес

Не так давно Бен Аффлек был замечен на общественном мероприятии без обручального кольца. В то же время Дженнифер Лопес стала присматривать себе новый дом. Однако сейчас пара ведет себя так, как будто у их поклонников нет повода для беспокойств.