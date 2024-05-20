Фанаты снова заподозрили размолвку у Аффлека и Лопес

Posted 20 мая, 11:44
Published 20 мая, 11:44
Modified 9 сентября, 23:18
Updated 9 сентября, 23:18
Как пишет peopletalk.ru, по мнению журналистов, сейчас 51-летний Аффлек живет отдельно от Лопес после их ссоры. Хотя недавно папарацци сделали снимок актера, где на его безымянном пальце снова появилось кольцо.
Сейчас Лопес много времени проводит в танцевальной студии, которую арендовала для репетиций в преддверии нового тура. Что же на самом деле происходит в отношениях супругов, пока неизвестно. Например, на Met Gala Лопес пришла одна, а Аффлек в это время играл со своим семилетним сыном от Дженнифер Гарнер.
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек должны были пожениться в 2003 году, но тогда пара рассталась. Они снова сошлись спустя 20 лет и тайно обвенчались.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14