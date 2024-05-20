Вред полуфабрикатов: что в них плохого и нужно ли исключать из рациона абсолютно все

Мясные полуфабрикаты Замороженные овощи и фрукты Выпечка Что делать, чтобы снизить вред быстрой еды

Полуфабрикаты здорово упрощают жизнь занятому человеку. Когда на приготовление ужина не хватает времени, выручают котлеты или голубцы из магазина: разогрел в микроволновке — и все. При этом гастроэнтерологи предостерегают нас не увлекаться такой едой, ведь вреда в ней гораздо больше, чем пользы.