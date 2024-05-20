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Posted 20 мая, 11:30

Published 20 мая, 11:30

Modified 9 сентября, 23:17

Updated 9 сентября, 23:17

Вред полуфабрикатов: что в них плохого и нужно ли исключать из рациона абсолютно все

20 мая 2024, 11:30
Полуфабрикаты здорово упрощают жизнь занятому человеку. Когда на приготовление ужина не хватает времени, выручают котлеты или голубцы из магазина: разогрел в микроволновке — и все. При этом гастроэнтерологи предостерегают нас не увлекаться такой едой, ведь вреда в ней гораздо больше, чем пользы.

Впрочем, полуфабрикаты — это не только мясные заготовки, к ним относится широкий спектр продуктов. В том числе мучные изделия — пельмени, вареники, блинчики и пр., замороженные овощные смеси, каши быстрого приготовления, соусы в банках и многое другое. Все ли это вредно и должно быть исключено из рациона?

Мясные полуфабрикаты

Наиболее востребованы полуфабрикаты из мяса. К ним относятся котлеты, тефтели, зразы, пельмени, то есть продукты из переработанного мяса. Пользы в них, скажем так, мало. Ведь производители часто не следуют ГОСТу и добавляют в фарш, который должен составлять 80% объема, хлебный мякиш, сою, овсяную муку и пр.

Наиболее востребованы полуфабрикаты из мясаНаиболее востребованы полуфабрикаты из мяса
Наиболее востребованы полуфабрикаты из мяса. Фото: vproizvodstvo.ru

Замороженные овощи и фрукты

А вот этот вид заготовок считается безвредным и даже полезным. В Университете Честера было проведено исследование, в ходе которого ученые выявили: фрукты и овощи из морозилки содержат даже больше витамина С и полезных веществ, чем их свежие собратья. Правда, для этого должна быть применена технология шоковой заморозки — именно тогда плоды сохраняют все полезные свойства.

Выпечка

Чем вредна магазинная выпечка, так это содержанием трансжиров. Их негативное влияние на организм неоднократно доказано: гидрогенизированные масла оседают на сосудах, образуя холестериновые бляшки. Также трансжиры содержатся в котлетах и других жареных блюдах, которые нужно всего лишь разогреть.

Что делать, чтобы снизить вред быстрой еды

Старайтесь не питаться полуфабрикатами систематически. Но если уж приходится довольствоваться быстрой едой, разбавляйте ее полезными продуктами: свежими овощами вместо соуса, зеленым чаем или водой вместо газировки. Предпочитайте цельные куски мяса рубленому — шницели и грудку на пару вместо жареных котлет и тефтелей.

#Здоровье#Питание#Еда#Здоровое питание#Все материалы авторов
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