Вред полуфабрикатов: что в них плохого и нужно ли исключать из рациона абсолютно все

Posted 20 мая, 11:30
Published 20 мая, 11:30
Modified 9 сентября, 23:17
Updated 9 сентября, 23:17
Впрочем, полуфабрикаты — это не только мясные заготовки, к ним относится широкий спектр продуктов. В том числе мучные изделия — пельмени, вареники, блинчики и пр., замороженные овощные смеси, каши быстрого приготовления, соусы в банках и многое другое. Все ли это вредно и должно быть исключено из рациона?
Наиболее востребованы полуфабрикаты из мяса. К ним относятся котлеты, тефтели, зразы, пельмени, то есть продукты из переработанного мяса. Пользы в них, скажем так, мало. Ведь производители часто не следуют ГОСТу и добавляют в фарш, который должен составлять 80% объема, хлебный мякиш, сою, овсяную муку и пр.
А вот этот вид заготовок считается безвредным и даже полезным. В Университете Честера было проведено исследование, в ходе которого ученые выявили: фрукты и овощи из морозилки содержат даже больше витамина С и полезных веществ, чем их свежие собратья. Правда, для этого должна быть применена технология шоковой заморозки — именно тогда плоды сохраняют все полезные свойства.
Чем вредна магазинная выпечка, так это содержанием трансжиров. Их негативное влияние на организм неоднократно доказано: гидрогенизированные масла оседают на сосудах, образуя холестериновые бляшки. Также трансжиры содержатся в котлетах и других жареных блюдах, которые нужно всего лишь разогреть.
Старайтесь не питаться полуфабрикатами систематически. Но если уж приходится довольствоваться быстрой едой, разбавляйте ее полезными продуктами: свежими овощами вместо соуса, зеленым чаем или водой вместо газировки. Предпочитайте цельные куски мяса рубленому — шницели и грудку на пару вместо жареных котлет и тефтелей.
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