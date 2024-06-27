Распознай ложь: что такое профайлинг и как он работает

Posted 27 июня, 18:43
Published 27 июня, 18:43
Modified 10 сентября, 03:09
Updated 10 сентября, 03:09
Профайлинг, популяризированный сериалом «Обмани меня», позволяет интерпретировать мельчайшие детали поведения для выявления правды. Этот метод зародился в криминалистике, но теперь используется в психологии, бизнесе и управлении персоналом.
Процесс профайлинга базируется на психологических методах оценки, которые помогают создать детальный профиль личности. Профайлеры анализируют вербальное и невербальное поведение, чтобы предсказать действия человека и распознать ложь.
Признаки лжи должны рассматриваться в контексте всей ситуации. Например, человек может принять закрытую позу не из-за лжи, а из-за холода или дискомфорта. Понимание всех факторов помогает точно интерпретировать поведение, написал журнал Lisa.ru.
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