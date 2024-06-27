Распознай ложь: что такое профайлинг и как он работает

Как работает профайлинг Признаки обмана Важно учитывать контекст

Узнавать ложь по телесным сигналам можно благодаря профайлингу. Это метод анализа, выявляющий внутренние переживания человека через его мимику, жесты, интонации и речь. Научившись распознавать эти нюансы, можно понять, что человек на самом деле думает и чувствует.