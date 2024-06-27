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Posted 27 июня, 18:43

Published 27 июня, 18:43

Modified 10 сентября, 03:09

Updated 10 сентября, 03:09

Распознай ложь: что такое профайлинг и как он работает

27 июня 2024, 18:43
Узнавать ложь по телесным сигналам можно благодаря профайлингу. Это метод анализа, выявляющий внутренние переживания человека через его мимику, жесты, интонации и речь. Научившись распознавать эти нюансы, можно понять, что человек на самом деле думает и чувствует.

Профайлинг, популяризированный сериалом «Обмани меня», позволяет интерпретировать мельчайшие детали поведения для выявления правды. Этот метод зародился в криминалистике, но теперь используется в психологии, бизнесе и управлении персоналом.

Как работает профайлинг

Процесс профайлинга базируется на психологических методах оценки, которые помогают создать детальный профиль личности. Профайлеры анализируют вербальное и невербальное поведение, чтобы предсказать действия человека и распознать ложь.

Признаки обмана

  • Касание кончика носа: Частое прикосновение к носу может указывать на ложь.
  • Направление взгляда: Вспоминая прошлое, человек смотрит влево, придумывая — вправо.
  • Зрительный контакт: Лжец либо избегает его, либо смотрит слишком настойчиво.
  • Несоответствие эмоций: Задержка в проявлении эмоций (улыбка после слов «рад тебя видеть»).
  • Жесты: Частое прикрытие рта, почесывание шеи, интенсивное потирание рук.
  • Закрытая поза: Скрещенные руки или ноги указывают на закрытость.
  • Темп речи: Сбивчивая речь, уклонение от ответов или излишние детали.

Важно учитывать контекст

Признаки лжи должны рассматриваться в контексте всей ситуации. Например, человек может принять закрытую позу не из-за лжи, а из-за холода или дискомфорта. Понимание всех факторов помогает точно интерпретировать поведение, написал журнал Lisa.ru.

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#Ольга Земскова#Отношения#Все материалы авторов#Психология
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