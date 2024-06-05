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Posted 5 июня, 12:49

Published 5 июня, 12:49

Modified 10 сентября, 01:47

Updated 10 сентября, 01:47

7 вопросов, которые нельзя задавать мужчинам

Задай вопрос и поссорься: какие фразы бесят мужчин

5 июня 2024, 12:49
Фото: Изображение Midjourney
7 вопросов, которые нельзя задавать мужчинам
Есть несколько женских вопросов, которые просто выводят из себя мужчин. Если хотите сохранить нормальные отношения со своим мужчиной, не задавайте ему эти вопросы или, по крайней мере, делайте это реже.

«О чем ты думаешь?»

Мужчина испытывает раздражение, если слышит этот вопрос. И не потому, что он хочет скрыть свои мысли. Просто мужчина не понимает, почему он должен озвучивать вслух всё, что пришло ему на ум. А во-вторых, частенько он и сам не знает, о чем думает, — просто отключается и отдыхает.

«Я толстая?»

Любимый женский вопрос, ставящий мужчину в тупик. Задавая этот вопрос, женщины, разумеется, ждут комплиментов и восхищения. Но мужчины могут не замечать незначительные изменения и поэтому, слыша вопрос, начнут лихорадочно искать, в каком месте исчезли лишние килограммы. Это вызывает раздражение.

«Ты правда меня любишь?»

У мужчин все проще — если не любит, значит, не будет находиться с тобой рядом. Не надо вынуждать его постоянно повторять слова любви. Он сам найдет, как выразить свою любовь, — но не словами, а действиями.

«Ты где?»

Мужчина подсознательно ненавидит контроль. И этот вопрос будет вызывать неприятие, а мужчина будет стараться уходить от ответа. Конечно, если женщина будет спрашивать его об этом редко, то это вполне уместно.

«Видел, как он на меня посмотрел?»

Не надо задавать партнеру вопросы, касающиеся других мужчин и их реакции на вас. Это говорит о том, что вы пытаетесь возбудить ревность. А еще таким образом вы показываете, что обратили внимание на другого, в то время как с вами рядом находился ваш мужчина.

«Ты меня совсем не любишь?» или «Ты мне изменяешь?»

Оба эти вопроса с претензиями, то есть выглядят как нападение. А значит, будет и защита. Мужчина почувствует ваше недоверие и подозрения и будет пытаться защититься от необоснованных претензий.

«Не хочешь ли ты… (любое действие)?»

Не хочешь ли ты сходить в магазин, вынести мусор, съездить к маме и др. Вопрос сам по себе подразумевает, что на него нельзя ответить отказом. Мужчины могут считать эту фразу как укор, а это уже повод для скандала. С ними лучше быть прямолинейными и четко озвучить свою просьбу.

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#Светлана Павлова#Общество#Отношения#Все материалы авторов#Психология
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