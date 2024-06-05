Задай вопрос и поссорься: какие фразы бесят мужчин

Posted 5 июня, 12:49
Published 5 июня, 12:49
Modified 10 сентября, 01:47
Updated 10 сентября, 01:47
Мужчина испытывает раздражение, если слышит этот вопрос. И не потому, что он хочет скрыть свои мысли. Просто мужчина не понимает, почему он должен озвучивать вслух всё, что пришло ему на ум. А во-вторых, частенько он и сам не знает, о чем думает, — просто отключается и отдыхает.
Любимый женский вопрос, ставящий мужчину в тупик. Задавая этот вопрос, женщины, разумеется, ждут комплиментов и восхищения. Но мужчины могут не замечать незначительные изменения и поэтому, слыша вопрос, начнут лихорадочно искать, в каком месте исчезли лишние килограммы. Это вызывает раздражение.
У мужчин все проще — если не любит, значит, не будет находиться с тобой рядом. Не надо вынуждать его постоянно повторять слова любви. Он сам найдет, как выразить свою любовь, — но не словами, а действиями.
Мужчина подсознательно ненавидит контроль. И этот вопрос будет вызывать неприятие, а мужчина будет стараться уходить от ответа. Конечно, если женщина будет спрашивать его об этом редко, то это вполне уместно.
Не надо задавать партнеру вопросы, касающиеся других мужчин и их реакции на вас. Это говорит о том, что вы пытаетесь возбудить ревность. А еще таким образом вы показываете, что обратили внимание на другого, в то время как с вами рядом находился ваш мужчина.
Оба эти вопроса с претензиями, то есть выглядят как нападение. А значит, будет и защита. Мужчина почувствует ваше недоверие и подозрения и будет пытаться защититься от необоснованных претензий.
Не хочешь ли ты сходить в магазин, вынести мусор, съездить к маме и др. Вопрос сам по себе подразумевает, что на него нельзя ответить отказом. Мужчины могут считать эту фразу как укор, а это уже повод для скандала. С ними лучше быть прямолинейными и четко озвучить свою просьбу.
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