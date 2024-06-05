Задай вопрос и поссорься: какие фразы бесят мужчин

Не хочешь ли ты сходить в магазин, вынести мусор, съездить к маме и др. Вопрос сам по себе подразумевает, что на него нельзя ответить отказом. Мужчины могут считать эту фразу как укор, а это уже повод для скандала. С ними лучше быть прямолинейными и четко озвучить свою просьбу.