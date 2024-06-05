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Posted 5 июня, 08:48

Published 5 июня, 08:48

Modified 10 сентября, 01:46

Updated 10 сентября, 01:46

Опознайте лжеца: 8 фраз мужчин, которые врут

Что говорят мужчины, если попались на вранье: как поймать лжеца

5 июня 2024, 08:48
Фото: Изображение Midjourney
Опознайте лжеца: 8 фраз мужчин, которые врут
Трудно распознать лжеца, если состоишь с ним в отношениях и доверяешь партнеру. Как распознать, что мужчина врет, — типичные фразы лжеца.

«Я не расслышал», «Что ты сказала?»

Таким образом мужчина пытается оттянуть время, чтобы придумать более-менее правдоподобный ответ на неудобный вопрос. Если мужчина постоянно переспрашивает, даже когда вы уверены, что четко озвучили проблему, значит, он обязательно вам соврет.

«Мне нужно подумать»

Эта фраза означает, что вы поймали мужчину на вранье, но он не смог пока придумать оправдание. Он нарочно оттягивает время и ищет поводы перевести разговор.

«Как ты можешь мне не верить?!», «Ты все придумала!»

Типичная манипуляция — перекладывание вины на другого. Таким образом мужчина пытается скрыть собственный проступок. После такой фразы женщина, как правило, начинает чувствовать себя виноватой и забывает, что поймала мужчину на вранье.

«Не помню», «Кажется, нет»

Когда мужчина обманывает, он постоянно делает вид, что не помнит того или иного факта или события. Это позволяет ему избежать ответственности за ложь, поскольку он не врет, а просто «не помнит».

«Я честный человек и никогда тебя не обману»

Это фраза патологического лжеца, поскольку она означает, что он уже соврал. Каждый человек хоть раз обманывает, но честному человеку не нужно убеждать в своей правдивости окружающих.

«Делай, как знаешь»

Этой фразой мужчина как бы отмахивается от проблемы и чаще всего произносит, когда не может оправдаться. Он не признается в собственной лжи, но и не отрицает ее.

«Я не хочу с тобой ссориться»

Как вы вообще посмели думать, что он вас обманывает?! Ведь он не хочет конфликтов, а вы провоцируете его на ссору. Еще одна манипуляция, позволяющая избежать неприятного разговора и перевести диалог в другое русло.

«Я ведь могу и обидеться»

Если мужчину поймали на вранье, он может применить тактику запугивания: «Ты меня очень обижаешь своим недоверием!». Женщине остается только отступить и спустить всё на тормоза.

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#Светлана Павлова#Общество#Отношения#Мужчины#Все материалы авторов#Манипуляция#Партнер#Обман#Психология
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