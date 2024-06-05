Что говорят мужчины, если попались на вранье: как поймать лжеца

Posted 5 июня, 08:48
Published 5 июня, 08:48
Modified 10 сентября, 01:46
Updated 10 сентября, 01:46
Таким образом мужчина пытается оттянуть время, чтобы придумать более-менее правдоподобный ответ на неудобный вопрос. Если мужчина постоянно переспрашивает, даже когда вы уверены, что четко озвучили проблему, значит, он обязательно вам соврет.
Эта фраза означает, что вы поймали мужчину на вранье, но он не смог пока придумать оправдание. Он нарочно оттягивает время и ищет поводы перевести разговор.
Типичная манипуляция — перекладывание вины на другого. Таким образом мужчина пытается скрыть собственный проступок. После такой фразы женщина, как правило, начинает чувствовать себя виноватой и забывает, что поймала мужчину на вранье.
Когда мужчина обманывает, он постоянно делает вид, что не помнит того или иного факта или события. Это позволяет ему избежать ответственности за ложь, поскольку он не врет, а просто «не помнит».
Это фраза патологического лжеца, поскольку она означает, что он уже соврал. Каждый человек хоть раз обманывает, но честному человеку не нужно убеждать в своей правдивости окружающих.
Этой фразой мужчина как бы отмахивается от проблемы и чаще всего произносит, когда не может оправдаться. Он не признается в собственной лжи, но и не отрицает ее.
Как вы вообще посмели думать, что он вас обманывает?! Ведь он не хочет конфликтов, а вы провоцируете его на ссору. Еще одна манипуляция, позволяющая избежать неприятного разговора и перевести диалог в другое русло.
Если мужчину поймали на вранье, он может применить тактику запугивания: «Ты меня очень обижаешь своим недоверием!». Женщине остается только отступить и спустить всё на тормоза.
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