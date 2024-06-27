Настасья Самбурская записала песню за полмиллиона рублей

В мае этого года поклонник знаменитости задал ей вопрос — по какой причине она неожиданно занялась музыкой. Настасья отметила, что такое стремление не было спонтанным, она долго шла к нему. С восьми лет будущая знаменитость ходила в музыкальную школу, где училась играть на аккордеоне.