Настасья Самбурская записала песню за полмиллиона рублей

Posted 27 июня, 20:04
Published 27 июня, 20:04
Modified 10 сентября, 03:10
Updated 10 сентября, 03:10
Как сообщает gazeta.ru, ссылаясь на комментарий актрисы и певицы, такой внушительный капитал она тратит на покупку текста и музыки, заказ аранжировки и обложки, нарезку сниппета — небольшого фрагмента готовой композиции.
После такого откровения ряд интернет-пользователей предложили звезде сэкономить и заниматься написанием песен самостоятельно.
Самбурская саркастично ответила, что ей даже не приходила в голову такая идея. А после честно сказала, что у нее нет способностей к написанию слов и музыки.
Самбурская знакома широкому кругу зрителей по сериалам «Универ. Новая общага» и «Универ. 10 лет спустя», где она сыграла Кристину Соколовскую. Помимо этого, она участвовала в съемках проектов «Опережая выстрел», «Макс и Гусь», «Престиж».
В мае этого года поклонник знаменитости задал ей вопрос — по какой причине она неожиданно занялась музыкой. Настасья отметила, что такое стремление не было спонтанным, она долго шла к нему. С восьми лет будущая знаменитость ходила в музыкальную школу, где училась играть на аккордеоне.
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