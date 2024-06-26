Шанайя Твейн выбирает лошадь для выступления на музыкальном фестивале Гластонбери

Это не первый раз, когда 58-летняя певица использует лошадь в своем выступлении. Твейн пела свой хит «You’re Still The One», сидя на спине белой лошади во время своей резиденции в Лас-Вегасе в Caesars Palace в период с 2012 по 2014 год. Ее также видели верхом на лошади в видео на ее сингл 2005 года Don't!.