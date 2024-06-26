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Posted 26 июня, 17:26

Published 26 июня, 17:26

Modified 10 сентября, 03:05

Updated 10 сентября, 03:05

Шанайя Твейн выбирает лошадь для выступления на музыкальном фестивале Гластонбери

26 июня 2024, 17:26
Легенда кантри-музыки Шанайя Твейн планирует приехать на свое выступление в Гластонбери верхом на лошади. Певица признает, что ей сначала придется выяснить, «разрешено ли это».

Она выйдет на сцену в воскресенье для выступления, которое обычно становится кульминацией мероприятия, пишет Sky News.

На вопрос, есть ли у нее какие-либо особые планы на свое шоу, канадская певица ответила BBC Breakfast: «Я люблю лошадей. Я люблю животных, b собираюсь посмотреть, есть ли поблизости лошадь, которую я могу одолжить». Исполнительница продолжила: «Я бы хотела прокатиться на сцене на лошади… Мне нужно узнать, разрешено ли это».

Это не первый раз, когда 58-летняя певица использует лошадь в своем выступлении. Твейн пела свой хит «You’re Still The One», сидя на спине белой лошади во время своей резиденции в Лас-Вегасе в Caesars Palace в период с 2012 по 2014 год. Ее также видели верхом на лошади в видео на ее сингл 2005 года Don't!.

Твейн часто появляется в социальных сетях со своими пятью лошадьми.

Тем временем Твейн предположила, что на ее шоу в Гластонбери не будет приглашенных гостей.

Певица заявила, что она потрясена тем, что идет по стопам таких музыкальных икон, как Барри Гибб, Кайли Миноуг и Лайонел Ричи. Именно они в предыдущие годы украшали сцену слота Legends.

Она сказала: «Мне объяснили, что это легендарное событие, такое случается раз в жизни».

Альбом Твейн 1997 года Come On Over входит в десятку самых продаваемых мировых альбомов всех времен, а его синглы, включая Don't Be Stupid (You Know I Love You) и From This Moment On, вероятно, войдут в ее сет в Гластонбери.

Она сказала: «Я планирую приехать туда и получить массу удовольствия. Мне бы хотелось иметь возможность петь со всеми и быть частью путешествия толпы».

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