Картину с обложки первой книги о Гарри Поттере продали за 1,5 млн фунтов стерлингов

Один из участников аукциона заявил, что это — самый ценный из когда-либо реализованных предметов, связанных с Гарри Поттером. Четыре участника торгов соревновались друг с другом в течение почти 10 минут, прежде чем неназванный покупатель одержал победу. Об этом пишет Sky News.