Картину с обложки первой книги о Гарри Поттере продали за 1,5 млн фунтов стерлингов

Posted 27 июня, 18:37
Published 27 июня, 18:37
Modified 10 сентября, 03:10
Updated 10 сентября, 03:10
Один из участников аукциона заявил, что это — самый ценный из когда-либо реализованных предметов, связанных с Гарри Поттером. Четыре участника торгов соревновались друг с другом в течение почти 10 минут, прежде чем неназванный покупатель одержал победу. Об этом пишет Sky News.
В последний раз картина продавалась за 85 750 фунтов стерлингов 23 года назад. На тот момент было опубликовано всего четыре книги о Поттере.
Эстимейт картины Томаса Тейлора на аукционе составил от 400 до 600 тысяч долларов
Тейлору было 23 года, когда Барри Каннингем заказал ему работу в издательстве Bloomsbury. Он завершил работу за два дня. Художник использовал акварель высокой концентрации, а затем обвел иллюстрацию черным карандашом.
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