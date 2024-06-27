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Posted 27 июня, 18:37

Published 27 июня, 18:37

Modified 10 сентября, 03:10

Updated 10 сентября, 03:10

Картину с обложки первой книги о Гарри Поттере продали за 1,5 млн фунтов стерлингов

27 июня 2024, 18:37
Картину, размещенная на обложке первой книги о Гарри Поттере, продали в Нью-Йорке за 1,5 миллиона фунтов стерлингов.

Один из участников аукциона заявил, что это — самый ценный из когда-либо реализованных предметов, связанных с Гарри Поттером. Четыре участника торгов соревновались друг с другом в течение почти 10 минут, прежде чем неназванный покупатель одержал победу. Об этом пишет Sky News.

В последний раз картина продавалась за 85 750 фунтов стерлингов 23 года назад. На тот момент было опубликовано всего четыре книги о Поттере.

Эстимейт картины Томаса Тейлора на аукционе составил от 400 до 600 тысяч долларов

Тейлору было 23 года, когда Барри Каннингем заказал ему работу в издательстве Bloomsbury. Он завершил работу за два дня. Художник использовал акварель высокой концентрации, а затем обвел иллюстрацию черным карандашом.

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