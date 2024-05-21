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Posted 21 мая, 10:15

Published 21 мая, 10:15

Modified 9 сентября, 23:24

Updated 9 сентября, 23:24

Поклонники выступили против установки памятника Джейн Остин

21 мая 2024, 10:15
На собрании, посвященном установке скульптуры Джейн Остин рядом с местом ее последнего упокоения в Винчестерском соборе, высказывались опасения, что это приведет к «диснейфикации» места поклонения и станет магнитом для туристов, желающих сделать селфи.

Эксперт по Остин Элизабет Праудман предположила, что сама автор не одобрила бы статую и шумиху вокруг нее.

«Мы не знаем, как она выглядела, но точно знаем, что она была очень закрытым человеком. Она презирала публичность», — считает эксперт.

Остин похоронена в северном нефе Винчестерского собора под мемориальным камнем, на котором упоминаются «экстраординарные способности ее ума» , но не приводится никаких дополнительных подробностей о ее карьере.

Сторонники появления памятника считают, что в год 250-летия со дня рождения одной из величайших британских писательниц можно привлечь еще большее внимание к ее наследию, и планируют установить статую в закрытом помещении.

Памятник уже создает скульптор Мартин Дженнингс. Он автор официального изображения короля Чарльза на монете. По его задумке, Остин будет запечатлена стоящей рядом с письменным столом.

#Общество#Знаменитости#Все материалы авторов#Книги
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