Поклонники выступили против установки памятника Джейн Остин

Posted 21 мая, 10:15
Published 21 мая, 10:15
Modified 9 сентября, 23:24
Updated 9 сентября, 23:24
Эксперт по Остин Элизабет Праудман предположила, что сама автор не одобрила бы статую и шумиху вокруг нее.
«Мы не знаем, как она выглядела, но точно знаем, что она была очень закрытым человеком. Она презирала публичность», — считает эксперт.
Остин похоронена в северном нефе Винчестерского собора под мемориальным камнем, на котором упоминаются «экстраординарные способности ее ума» , но не приводится никаких дополнительных подробностей о ее карьере.
Сторонники появления памятника считают, что в год 250-летия со дня рождения одной из величайших британских писательниц можно привлечь еще большее внимание к ее наследию, и планируют установить статую в закрытом помещении.
Памятник уже создает скульптор Мартин Дженнингс. Он автор официального изображения короля Чарльза на монете. По его задумке, Остин будет запечатлена стоящей рядом с письменным столом.
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