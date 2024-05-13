«Мону Лизу» хотят спрятать в подземное помещение

Posted 13 мая, 11:33
Published 13 мая, 11:33
Modified 9 сентября, 22:56
Updated 9 сентября, 22:56
Чтобы обуздать такое недовольство, директор музея Лоуренс де Кар предложил перенести загадочный портрет Леонардо в подземное помещение.
«Мы не очень хорошо принимаем посетителей, поэтому нам кажется, что мы не выполняем свою работу должным образом», — сказал Де Кар на недавнем семинаре по менеджменту. «Перенос Моны Лизы в отдельное помещение может положить конец общественному разочарованию».
«Мона Лиза», написанная в начале 1500-х годов, является самой известной работой художника эпохи Возрождения Леонардо и, возможно, самой известной картиной в мире. Она попала в Лувр в 1804 году. Сегодня работа привлекает 80 процентов из девяти миллионов посетителей музея в год. Иногда до 25 000 человек в день приходят посмотреть на портрет, и в среднем у каждого есть всего 50 секунд, чтобы полюбоваться им в «вечно переполненном» зале.
По предложению Де Кара для размещения портрета будет построено новое подземное помещение. Директор отметил, что перемещение произведения создало бы больше пространства в Зале искусств и вернуло бы целостность коллекции венецианских работ, многие из которых часто скрыты палками для селфи.
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