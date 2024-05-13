«Мону Лизу» хотят спрятать в подземное помещение

«Мона Лиза», написанная в начале 1500-х годов, является самой известной работой художника эпохи Возрождения Леонардо и, возможно, самой известной картиной в мире. Она попала в Лувр в 1804 году. Сегодня работа привлекает 80 процентов из девяти миллионов посетителей музея в год. Иногда до 25 000 человек в день приходят посмотреть на портрет, и в среднем у каждого есть всего 50 секунд, чтобы полюбоваться им в «вечно переполненном» зале.