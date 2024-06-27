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Posted 27 июня, 17:35

Published 27 июня, 17:35

Modified 10 сентября, 03:09

Updated 10 сентября, 03:09

Как выбрать безопасную посуду и продукты

27 июня 2024, 17:35
Микро- и нанопластик стали угрозой для здоровья. Учёные находят его в организме человека, вызывая серьёзные заболевания. Юлия Юсипова, врач антивозрастной медицины, делится советами по защите от токсинов.

Пищевая упаковка

Избегайте пластиковых и металлических упаковок. В них часто обнаруживают бисфенол. Стеклянные бутылки — безопасный выбор.

Очистка воды

Кипячение воды снижает содержание пластика на 80%. Используйте воду с высоким содержанием кальция и магния, чтобы нанопластик выпадал в осадок. Кипятите в стеклянном или керамическом чайнике, написал Shape.ru.

Посуда

  1. Храните и разогревайте еду в стекле или керамике.
  2. Не используйте пластиковые крышки и плёнки.
  3. Откажитесь от пластиковых разделочных досок и рукавов для запекания.
  4. Тщательно мойте продукты.
  5. Готовьте сами из натуральных ингредиентов, избегая фастфуда и полуфабрикатов.
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#Ольга Земскова#Здоровье#Кухня#Все материалы авторов#Посуда
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