5 способов избавиться от гиперпигментации, одобренных врачом

Гиперпигментация может возникнуть вследствие воспалительных процессов в эпидермисе (акне, порезы, укусы насекомых), длительного пребывания на солнце, при гормональном сбое (у беременных), приема медицинских препаратов и пр. Но какова бы ни была природа пятен, способы борьбы с ними одинаковы. Вот 5 проверенных методов, одобренных специалистами.