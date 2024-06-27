5 способов избавиться от гиперпигментации, одобренных врачом

Posted 27 июня, 06:39
Published 27 июня, 06:39
Modified 10 сентября, 03:06
Updated 10 сентября, 03:06
Гиперпигментация может возникнуть вследствие воспалительных процессов в эпидермисе (акне, порезы, укусы насекомых), длительного пребывания на солнце, при гормональном сбое (у беременных), приема медицинских препаратов и пр. Но какова бы ни была природа пятен, способы борьбы с ними одинаковы. Вот 5 проверенных методов, одобренных специалистами.
Эффективным при лечении гиперпигментации станет увлажняющий крем.
«Хороший продукт содержит такие увлажняющие средства, как глицерин или гиалуроновая кислота и даже ретинол для ускорения процесса обновления клеток», — говорит доктор Дорис Дж. Дэй.
Каким бы заманчивым ни казалось такое занятие, как выдавливание прыщей и расчесывание комариных укусов, мысленно бейте себя по рукам.
«Дополнительная травматизация воспалений только усугубит проблему. Чем больше вы будете механически воздействовать на воспаления, тем хуже станет выглядеть кожа», — говорит дерматолог, доктор медицинских наук Джанин Дауни.
Чем раньше вы начнете лечение гиперпигментации, тем легче она исчезнет.
«Коричневый пигмент способен со временем проникать все глубже в слои кожи», — объясняет доктор Дауни.
Поэтому пользуйтесь безрецептурными средствами, включающими в свой состав азелаиновую и гликолевую кислоты, витамин С и ретиноиды.
Если самолечение не помогает, самое время обратиться к профессионалам. Дерматологи могут предложить вам высокотехнологичные варианты отбеливания: химический пилинг, микродермабразию или лазерную шлифовку.
Наиболее эффективный способ предотвратить вызванное солнцем изменение цвета кожи — это наносить солнцезащитный крем широкого спектра действия с SPF 30 и выше ежедневно, даже в пасмурные или прохладные дни.
«Ультрафиолетовые лучи перегружают пигмент и делают пятна еще темнее», — говорит доктор Дэй.
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