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Posted 27 июня, 06:39

Published 27 июня, 06:39

Modified 10 сентября, 03:06

Updated 10 сентября, 03:06

5 способов избавиться от гиперпигментации, одобренных врачом

5 способов избавиться от гиперпигментации, одобренных врачом

27 июня 2024, 06:39
Фото: Изображение Midjourney
5 способов избавиться от гиперпигментации, одобренных врачом
Веснушки, постакне, пигментные пятна — все это признаки гиперпигментации, которая может настигнуть всех. Как избавиться от них и добиться ровного цвета кожи, читайте в этой статье.

Гиперпигментация может возникнуть вследствие воспалительных процессов в эпидермисе (акне, порезы, укусы насекомых), длительного пребывания на солнце, при гормональном сбое (у беременных), приема медицинских препаратов и пр. Но какова бы ни была природа пятен, способы борьбы с ними одинаковы. Вот 5 проверенных методов, одобренных специалистами.

Увлажняйте кожу, чтобы ускорить обновление клеток

Эффективным при лечении гиперпигментации станет увлажняющий крем.

«Хороший продукт содержит такие увлажняющие средства, как глицерин или гиалуроновая кислота и даже ретинол для ускорения процесса обновления клеток», — говорит доктор Дорис Дж. Дэй.

Не травмируйте воспаления

Каким бы заманчивым ни казалось такое занятие, как выдавливание прыщей и расчесывание комариных укусов, мысленно бейте себя по рукам.

«Дополнительная травматизация воспалений только усугубит проблему. Чем больше вы будете механически воздействовать на воспаления, тем хуже станет выглядеть кожа», — говорит дерматолог, доктор медицинских наук Джанин Дауни.
Дополнительная травматизация воспалений только усугубит проблемуДополнительная травматизация воспалений только усугубит проблему
Дополнительная травматизация воспалений только усугубит проблему. Фото: 1MI

Изучите безрецептурные варианты отбеливания

Чем раньше вы начнете лечение гиперпигментации, тем легче она исчезнет.

«Коричневый пигмент способен со временем проникать все глубже в слои кожи», — объясняет доктор Дауни.

Поэтому пользуйтесь безрецептурными средствами, включающими в свой состав азелаиновую и гликолевую кислоты, витамин С и ретиноиды.

Пользуйтесь безрецептурными средствами, включающими в свой состав азелаиновую и гликолевую кислоты, витамин С и ретиноидПользуйтесь безрецептурными средствами, включающими в свой состав азелаиновую и гликолевую кислоты, витамин С и ретиноид
Пользуйтесь безрецептурными средствами, включающими в свой состав азелаиновую и гликолевую кислоты, витамин С и ретиноид. Фото: Изображение Midjourney

Обратитесь за профессиональной помощью

Если самолечение не помогает, самое время обратиться к профессионалам. Дерматологи могут предложить вам высокотехнологичные варианты отбеливания: химический пилинг, микродермабразию или лазерную шлифовку.

Если самолечение не помогает, самое время обратиться к профессионаламЕсли самолечение не помогает, самое время обратиться к профессионалам
Если самолечение не помогает, самое время обратиться к профессионалам. Фото: 1MI

Защищайте кожу от солнца

Наиболее эффективный способ предотвратить вызванное солнцем изменение цвета кожи — это наносить солнцезащитный крем широкого спектра действия с SPF 30 и выше ежедневно, даже в пасмурные или прохладные дни.

«Ультрафиолетовые лучи перегружают пигмент и делают пятна еще темнее», — говорит доктор Дэй.
Наиболее эффективный способ предотвратить изменение цвета кожи — наносить солнцезащитный крем SPF 30Наиболее эффективный способ предотвратить изменение цвета кожи — наносить солнцезащитный крем SPF 30
Наиболее эффективный способ предотвратить изменение цвета кожи — наносить солнцезащитный крем SPF 30. Фото: Изображение Midjourney
#Алина Ибрагимова#Здоровье#Кожа#Все материалы авторов
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