Какие привычки помогут дожить до 100 лет

Не менее важна и физическая активность: доказано, что люди, которые занимаются спортом регулярно, имеют больше шансов дожить до 100 лет, чем те, кто от него отказывается. Аналогичные шансы есть и у тех, кто следит за своим здоровьем и регулярно обращается к врачам за осмотром. В этом случае биологический возраст человека вполне может оказаться ниже хронологического.