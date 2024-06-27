Какие привычки помогут дожить до 100 лет

Posted 27 июня, 12:27
Published 27 июня, 12:27
Modified 10 сентября, 03:06
Updated 10 сентября, 03:06
Питание — то, что во многом определяет не только качество жизни, но и ее продолжительность. Причем, как считают медики, никогда не поздно изменить свой рацион — это можно сделать в любом возрасте.
Не менее важна и физическая активность: доказано, что люди, которые занимаются спортом регулярно, имеют больше шансов дожить до 100 лет, чем те, кто от него отказывается. Аналогичные шансы есть и у тех, кто следит за своим здоровьем и регулярно обращается к врачам за осмотром. В этом случае биологический возраст человека вполне может оказаться ниже хронологического.
Есть комплекс рекомендаций, соблюдение которых может помочь снизить биологический возраст в среднем на два или даже на три года.
Рацион стоит пересмотреть в пользу употребления большего количества вегетарианской пищи. Растительная пища полезна для организма, однако и рыбу употреблять можно, но ограниченно — не более двух блюд в неделю.
Можно употреблять в пищу морепродукты, ориентируясь на те, в которых содержатся витамин В12, а также омега-6 и омега-3. Самые полезные продукты — креветки, моллюски, треска, лосось, морской лещ.
Белковые продукты стоит употреблять умеренно, особенно тем людям, которым уже исполнилось 60 лет. Рекомендуемая норма в день — не более 50 г в сутки, в ряде случаев можно увеличить до 70 г. Тем, кому уже исполнилось 70 лет, диетологи советуют постепенно повышать потребление белка, делая упор на такие продукты, как яйца, козье или овечье молоко и продукты из него. Полезны могут быть орехи, фасоль, бобовые.
От употребления продуктов, в составе которых есть растительные и животные насыщенные жиры, стоит отказаться или свести их в рационе к возможному минимуму.
Прямой связи между употреблением алкоголя и долголетием исследователи пока не нашли. Однако медики предполагают, что умеренное употребление спиртных напитков не представляет для здоровья особой опасности и не влечет за собой неблагоприятных последствий, если питание сбалансировано, а вес человека держится в границах допустимой нормы.
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