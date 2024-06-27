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Posted 27 июня, 12:27

Published 27 июня, 12:27

Modified 10 сентября, 03:06

Updated 10 сентября, 03:06

Какие привычки помогут дожить до 100 лет

Какие привычки помогут дожить до 100 лет

27 июня 2024, 12:27
Фото: Изображение Midjourney
Какие привычки помогут дожить до 100 лет
Как дожить до 100 лет? Кажется, ответ прост — вести здоровый образ жизни. Но что в него входит? Рассказываем, какими привычками стоит обзавестись уже сегодня тем, кто настроен на долголетие.

Питание на первом месте

Питание — то, что во многом определяет не только качество жизни, но и ее продолжительность. Причем, как считают медики, никогда не поздно изменить свой рацион — это можно сделать в любом возрасте.

Не менее важна и физическая активность: доказано, что люди, которые занимаются спортом регулярно, имеют больше шансов дожить до 100 лет, чем те, кто от него отказывается. Аналогичные шансы есть и у тех, кто следит за своим здоровьем и регулярно обращается к врачам за осмотром. В этом случае биологический возраст человека вполне может оказаться ниже хронологического.

Люди, которые занимаются спортом регулярно, имеют больше шансов дожить до 100 летЛюди, которые занимаются спортом регулярно, имеют больше шансов дожить до 100 лет
Люди, которые занимаются спортом регулярно, имеют больше шансов дожить до 100 лет. Фото: Изображение Midjourney

Советы по питанию от долгожителей

Есть комплекс рекомендаций, соблюдение которых может помочь снизить биологический возраст в среднем на два или даже на три года.

Рацион стоит пересмотреть в пользу употребления большего количества вегетарианской пищи. Растительная пища полезна для организма, однако и рыбу употреблять можно, но ограниченно — не более двух блюд в неделю.

Можно употреблять в пищу морепродукты, ориентируясь на те, в которых содержатся витамин В12, а также омега-6 и омега-3. Самые полезные продукты — креветки, моллюски, треска, лосось, морской лещ.

Можно употреблять в пищу морепродукты, ориентируясь на те, в которых содержатся витамин В12Можно употреблять в пищу морепродукты, ориентируясь на те, в которых содержатся витамин В12
Можно употреблять в пищу морепродукты, ориентируясь на те, в которых содержатся витамин В12. Фото: Изображение Midjourney

Белковые продукты стоит употреблять умеренно, особенно тем людям, которым уже исполнилось 60 лет. Рекомендуемая норма в день — не более 50 г в сутки, в ряде случаев можно увеличить до 70 г. Тем, кому уже исполнилось 70 лет, диетологи советуют постепенно повышать потребление белка, делая упор на такие продукты, как яйца, козье или овечье молоко и продукты из него. Полезны могут быть орехи, фасоль, бобовые.

От употребления продуктов, в составе которых есть растительные и животные насыщенные жиры, стоит отказаться или свести их в рационе к возможному минимуму.

Тем, кому уже исполнилось 70 лет, диетологи советуют постепенно повышать потребление белкаТем, кому уже исполнилось 70 лет, диетологи советуют постепенно повышать потребление белка
Тем, кому уже исполнилось 70 лет, диетологи советуют постепенно повышать потребление белка. Фото: Изображение Midjourney

Алкогольные напитки

Прямой связи между употреблением алкоголя и долголетием исследователи пока не нашли. Однако медики предполагают, что умеренное употребление спиртных напитков не представляет для здоровья особой опасности и не влечет за собой неблагоприятных последствий, если питание сбалансировано, а вес человека держится в границах допустимой нормы.

#Алина Ибрагимова#Здоровье#Здоровое питание#Все материалы авторов
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