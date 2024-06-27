Как бороться с отеками и почему они появляются

Малоподвижный образ жизни и сидячая работа приводят к тому, что наше тело «перестраивается». Сутулость, поникшие плечи, опущенная голова — именно эти признаки говорят о том, что комфортнее всего нам находиться в сидячем положении, устремив взор в экран. В итоге и наши мышцы «съезжают» вслед за костями, а потом провисают, поскольку занимают не то положение, которое должны.