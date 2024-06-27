Как бороться с отеками и почему они появляются

Posted 27 июня, 14:26
Published 27 июня, 14:26
Modified 10 сентября, 01:27
Updated 10 сентября, 01:27
С проблемой отеков сталкиваются многие девушки. Этот неприятный симптом не только «сигнализирует» нам о неполадках в работе внутренних органов, но и доставляет много хлопот с внешностью. Застой лимфатической жидкости утяжеляет и растягивает ткани: в результате появляются мешки под глазами, увеличивается и провисает валик носогубной складки.
Если вы склонны к появлению отеков, пересмотрите рацион, уберите из него все соленое, острое и пряное. Наладьте питьевой режим, режим питания и сна. Перестаньте злоупотреблять вредными привычками. Если не можете справиться своими силами, обратитесь к диетологу, который поможет в проблемной ситуации.
Малоподвижный образ жизни и сидячая работа приводят к тому, что наше тело «перестраивается». Сутулость, поникшие плечи, опущенная голова — именно эти признаки говорят о том, что комфортнее всего нам находиться в сидячем положении, устремив взор в экран. В итоге и наши мышцы «съезжают» вслед за костями, а потом провисают, поскольку занимают не то положение, которое должны.
Нарушение костно-мышечного баланса приводит к тому, что деформируется нижняя челюсть, провисает овал лица, углубляются носогубные складки. Это вам подтвердит любой ортопед. Для устранения проблемы получите консультацию грамотного специалиста.
Довольно часто причиной раннего образования носогубных складок может стать не исправленный вовремя прикус. Неправильное смыкание зубов создает напряжение в зоне носогубки. Тонус мышц приводит к появлению складок. С возрастом зубы стачиваются, и проблема может еще больше усугубиться, в некоторых случаях возникает даже асимметрия лица. В этой ситуации поможет установка брекет-систем и лечение ортодонта.
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