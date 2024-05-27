Как избавиться от веснушек: 5 проверенных способов

Posted 27 мая, 12:56
Published 27 мая, 12:56
Modified 9 сентября, 23:47
Updated 9 сентября, 23:47
Чтобы веснушки появлялись в меньшем количестве, необходимо насытить организм витаминами А, С и РР. Они нормализуют выработку меланина и снижают чувствительность кожи к ультрафиолету. Чтобы избавиться от веснушек, также важно добавить в рацион достаточное количество белка, поскольку он необходим для нормального образования коллагена, а нехватка последнего часто бывает связана с нарушением пигментации.
В пасмурную погоду достаточно использовать SPF 20–30, а для солнечных дней пригодится SPF 50. Это позволит избавиться от появления новых веснушек. Не забывайте смазывать кремом все открытые участки тела, чтобы избежать появления родинок.
Современные профессиональные пилинги способны помочь избавиться от любого количества веснушек. Однако жителям южных регионов не стоит делать химический или лазерный пилинг летом. Дело в том, что агрессивное летнее солнце способно сильно воздействовать на кожу, лишившуюся защиты. В результате вместо веснушек появятся сильные солнечные ожоги. Отложите процедуру до осени и обязательно сочетайте пилинг с питательными масками.
Мягкие скрабы и маски с отшелушивающим эффектом тоже помогут избавиться от веснушек. Конечно, они действуют не так быстро, как пилинги, зато кожа после их использования восстанавливается гораздо быстрее. Интервал между процедурами — всего 4–5 дней. Поспешим огорчить любительниц загара: под действием средств с фруктовыми кислотами и энзимами он сходит так же быстро, как и веснушки.
Осенью, когда солнце становится менее активным, можно начинать отбеливать кожу специальными средствами. В их составе обязательно должны присутствовать кислоты: молочная, гликолевая, яблочная, фитиновая. Если под рукой нет фабричного крема, приготовьте домашнюю отбеливающую маску на основе сока петрушки, лимона, огурца, яблок. Хорошо помогают избавиться от излишней пигментации квашеная капуста, брусника, клюква, кислое молоко.
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