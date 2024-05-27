Как избавиться от веснушек: 5 проверенных способов

Мягкие скрабы и маски с отшелушивающим эффектом тоже помогут избавиться от веснушек. Конечно, они действуют не так быстро, как пилинги, зато кожа после их использования восстанавливается гораздо быстрее. Интервал между процедурами — всего 4–5 дней. Поспешим огорчить любительниц загара: под действием средств с фруктовыми кислотами и энзимами он сходит так же быстро, как и веснушки.