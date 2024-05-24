Из чего на самом деле делают губную помаду: раскрываем все тайны состава

Posted 24 мая, 13:14
Published 24 мая, 13:14
Modified 9 сентября, 23:40
Updated 9 сентября, 23:40
Главным компонентом при изготовлении любой губной помады выступает воск. В зависимости от бренда он может быть натуральным или искусственным, пчелиным или растительным. Пчелиный воск можно встретить в составе органической косметики, но довольно редко, так как он является сильным аллергеном, поэтому чаще все же используется растительный. А некоторые бренды для удешевления продукции делают помаду из искусственного воска — на основе парафина.
Натуральные растительные масла также являются обязательными для включения в состав губной помады. Производители добавляют масла в помаду, так как они придают косметическому средству увлажняющие свойства, смягчают и питают кожу губ. Чаще всего губную помаду делают с использование масел жожоба, ши, авокадо, макадамии и др.
Третьим обязательным компонентом, используемым при изготовлении губной помады, являются пигменты, благодаря которым любая женщина может подобрать себе наиболее подходящую по цвету и оттенку помаду. Наиболее популярным красителем выступает кармин, который в сочетании с другими пигментами в разных пропорциях дает множество других оттенков.
Помимо воска, масел и пигментов при изготовлении губной помады используются также ароматизаторы (отдушка), загустители и консерванты. Кроме того, помаду делают с включением витаминов и минералов, дающих губам дополнительную защиту от негативных внешних воздействий.
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