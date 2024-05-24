Из чего на самом деле делают губную помаду: раскрываем все тайны состава

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Помаду или, вернее, различные красители для губ женщины используют уже много веков, и далеко не все древние прототипы современной помады были безвредными для здоровья. В этой статье мы расскажем, из чего именно делают губную помаду в наши дни.