ИИ Suno и Udio, создающие музыку, обложены судебными исками

Suno и Udio создают песни из определенного набора слов подобно тому, как другие ИИ могут создавать изображения или видео по запросу пользователя. Эксперты считаю, что не смотря на множество других разработчиков музыкального ИИ, Suno и Udio скорее всего были выбраны мишенью для суда из-за их успеха и популярности.