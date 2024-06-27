ИИ Suno и Udio, создающие музыку, обложены судебными исками

Posted 27 июня, 20:34
Published 27 июня, 20:34
Modified 10 сентября, 03:10
Updated 10 сентября, 03:10
Производители музыки с искусственным интеллектом Suno и Udio пострадали от крупных судебных исков, поданных Американской ассоциацией звукозаписывающей индустрии (RIAA) и крупными музыкальными лейблами за нарушение авторских прав.
Иски знаменуют эру начавшегося противостояния искусственного интеллекта против музыкального медиа, а также дебаты о том, являются ли созданные ИИ песни оригинальными творениями или они нарушают права интеллектуальной собственности.
Suno и Udio создают песни из определенного набора слов подобно тому, как другие ИИ могут создавать изображения или видео по запросу пользователя. Эксперты считаю, что не смотря на множество других разработчиков музыкального ИИ, Suno и Udio скорее всего были выбраны мишенью для суда из-за их успеха и популярности.
Звукозаписывающие агентства заявляют, что музыка, созданная инструментами искусственного интеллекта, не оригинальна, она является переработкой материала, защищенного авторским правом. При этом истцы отмечают, что не против технологии, а просто против того, как эти компании ее используют.
«Нелицензионные сервисы, такие как Suno и Udio, которые утверждают, что „справедливо’ копировать дело всей жизни артиста и использовать его в своих целях без согласия или оплаты, сводят на нет надежды на действительно инновационный искусственный интеллект для всех нас“, — заявил председатель и исполнительный директор RIAA Митч Глейзер.
RIAA считает, что Suno и Udio нарушили их авторские права, за которые необходимо заплатить.
Однако, генеральный директор Suno Майки Шульман отметил, что создаваемая искусственным интеллектом музыка не нарушает ничего:
«Наша технология предназначена для создания совершенно новых результатов, а не для запоминания и отрыгивания уже существующего контента. Мы были бы рады объяснить это звукозаписывающим лейблам, которые подали этот иск, но вместо обсуждения они решили обратиться с юристами в суд. Между тем, Suno создан для новой музыки, новых применений и новых музыкантов. Мы ценим оригинальность».
Судебная тяжба такого уровня может ускорить сроки создания нормативной законодательной базы и сопутствующих законов для определения оригинальности создаваемого продукта.
В зависимости от того, как это будет происходить, людям, использующим Suno, Udio и других производителей аудио с искусственным интеллектом, возможно придется удалить созданную ими музыку. Остальные ИИ ожидаемо изменят программы, которые снабдят новыми элементами управления и официальным одобрением любых песен для обучения моделей искусственного интеллекта.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14