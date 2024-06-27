Илон Маск строит корабль, который выведет МКС с орбиты

Posted 27 июня, 19:35
Published 27 июня, 19:35
Modified 10 сентября, 03:10
Updated 10 сентября, 03:10
NASA заключило контракт с компанией SpaceX (основатель Илон Маск) почти на сумму 843 миллиона долларов для строительства американского космического аппарата (USDV), который выведет МКС с орбиты.
Будущий аппарат будет прикрепляться к МКС и направлять ее. Ожидается, что USDV для схода с орбиты и космическая станция войдут в плотные слои атмосферы планеты, где будут двигаться со скоростью 27 359 километров в час, а потом сгорят при возвращении в атмосферу Земли.
Иные варианты демонтажа МКС и возвращение ее на землю для повторного использования конструкций при обсуждении были исключены, поскольку по ряду технических причин это было бы сложно. Отдать часть станции в частные руки тоже не представляется возможным, поскольку компоненты станции находятся во владении нескольких стран.
В пресс-релизе NASA отмечается, что «за безопасный спуск с орбиты Международной космической станции несут ответственность все пять космических агентств». При этом, агентство не сообщило, возьмут ли международные партнеры на себя часть расходов по контракту. Например, Роскосмос по итогам совещания одобрило эксплуатацию российского сегмента МКС только до 2028 года.
«Мы не знаем, что собирается делать президент России, поэтому мы можем оказаться в чрезвычайной ситуации во время вывода МКС, размером с футбольный стадион в 2031 году», — сказал представитель НАСА Билл Нельсон, прося 1,5 млрд долларов на 2025 год для финансирования проекта.
NASA подчеркнуло, что космическая станция предоставляет своим астронавтам важную платформу для проведения научных экспериментов и исследований космоса, однако оборудование лаборатории быстро устаревает.
К тому же, NASA не раз заявляло, что планирует передать станции на низкой околоземной орбите частному бизнесу. Коммерческие компании смогут свободно строить свои собственные орбитальные лаборатории, отели или иные предприятия.
В свою очередь, американское агентство планирует сосредоточить свое внимание на изучении Солнечной системы. Например, программа Artemis направлена на изучение Луны, полет астронавтов на этот спутник к 2026 году и на создание постоянного лунного аванпоста.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14