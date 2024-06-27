Илон Маск строит корабль, который выведет МКС с орбиты

Будущий аппарат будет прикрепляться к МКС и направлять ее. Ожидается, что USDV для схода с орбиты и космическая станция войдут в плотные слои атмосферы планеты, где будут двигаться со скоростью 27 359 километров в час, а потом сгорят при возвращении в атмосферу Земли.