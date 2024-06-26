Аргентинский кот продает свою любовь за еду и деньги

Гостям часто необходима тёплая компания, и Гуччи с радостью им её предоставляет. Однако он не делает этого бесплатно. Недавно туристка из США, с которой Гуччи провел несколько дней, оставила ему 100 долларов, попросив купить что-то красивое. Чаевые кот получает не только деньгами, но и едой, что особенно ценно для бывшего бездомного, написал novochag.ru.