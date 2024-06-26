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Posted 26 июня, 16:14

Published 26 июня, 16:14

Modified 10 сентября, 03:04

Updated 10 сентября, 03:04

Аргентинский кот продает свою любовь за еду и деньги

26 июня 2024, 16:14
Гуччи, черно-белый кот, живущий в отеле Marcel в центре Буэнос-Айреса, продаёт свою любовь за еду и деньги. В этом отеле, принадлежащем Карин Дадамус и её семье, Гуччи стал неотъемлемой частью жизни.

Этот пушистый жилец встречает гостей, сопровождает их в номера и может даже провести с ними всю ночь, если они ему заплатят.

Гостям часто необходима тёплая компания, и Гуччи с радостью им её предоставляет. Однако он не делает этого бесплатно. Недавно туристка из США, с которой Гуччи провел несколько дней, оставила ему 100 долларов, попросив купить что-то красивое. Чаевые кот получает не только деньгами, но и едой, что особенно ценно для бывшего бездомного, написал novochag.ru.

Карин Дадамус считает, что присутствие Гуччи положительно влияет на бизнес, делая гостей счастливее и возвращая их снова. Все заработанные Гуччи деньги идут исключительно на его нужды. На деньги от американской туристки Карин планирует купить питомцу вещи и вкусности. Гуччи, несомненно, заслужил все свои награды!

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#Ольга Земскова#Кошки#Все материалы авторов#Кот#Питомцы
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