Кролики помогли восстановить здоровье котенку с проблемами лап

Posted 21 июня, 09:00
Published 21 июня, 09:00
Modified 10 сентября, 02:43
Updated 10 сентября, 02:43
Ветврачи, осмотрев малыша, не нашли скелетных аномалий и предположили, что причина его состояния может быть неврологической.
Для Канело был разработан курс лечения, включающий иглоукалывание, чтобы он начал чувствовать свои задние лапки. Однако позже у котёнка проявилось недержание мочи, что потребовало изменения плана лечения. Ветврачи назначили ему ежедневную лазерную терапию для снятия воспаления, и Канело переехал жить в помещение, где содержались кролики, так как там находилось нужное оборудование.
Канело быстро подружился с новыми соседями. Хотя некоторые кролики относились к нему с осторожностью, большинство охотно играли с ним, когда он гонялся за ними. Канело также очень нравилось играть с сеном, пока кролики его жевали.
Активные игры с кроликами и регулярная лазерная терапия сделали своё дело: состояние Канело улучшилось. Он стал достаточно крепким, чтобы вставать на задние лапки и делать несколько шагов. Теперь он может пользоваться когтеточкой и уверенно взбираться на ее верх.
Со временем сотрудники приюта решили познакомить Канело с другой кошечкой по имени Лама, у которой были схожие проблемы. Они быстро стали лучшими друзьями, и Канело благодаря активным играм полностью выздоровел. Теперь он с нетерпением ждёт новых хозяев, готовых подарить ему любовь и заботу, написал bestfriends.org.
В приюте в Нью-Йорке жила собака по кличке Максимус, которая страдала от аутоиммунного заболевания. Это заболевание оставило её с ослабленными задними лапами, и Максимусу было трудно передвигаться. Однако в один прекрасный день в приют привезли щенка по имени Лейла, который был синдромом малоразвития конечностей. Лейла не могла использовать передние лапы так, как обычные собаки.
Максимус и Лейла быстро нашли общий язык. Они стали неразлучными друзьями и поддерживали друг друга. Максимус помогал Лейле укреплять передние лапы, играя с ней в тяганик, а Лейла в свою очередь помогала Максимусу научиться справляться с ограничениями задних лап. Благодаря играм и поддержке друг друга, оба питомца постепенно улучшили своё здоровье и научились жить полной жизнью, даруя другим надежду и вдохновение.
Истории подобных дружб и взаимной поддержки напоминают нам о том, как важно для животных, так же как и для людей, иметь верного друга рядом.
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