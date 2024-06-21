Кролики помогли восстановить здоровье котенку с проблемами лап

В приюте в Нью-Йорке жила собака по кличке Максимус, которая страдала от аутоиммунного заболевания. Это заболевание оставило её с ослабленными задними лапами, и Максимусу было трудно передвигаться. Однако в один прекрасный день в приют привезли щенка по имени Лейла, который был синдромом малоразвития конечностей. Лейла не могла использовать передние лапы так, как обычные собаки.