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Posted 20 июня, 09:53

Published 20 июня, 09:53

Modified 10 сентября, 02:39

Updated 10 сентября, 02:39

Главное о сфинксах: что важно знать любителям «голых» кошек

20 июня 2024, 09:53
Сфинксы — одни из самых необычных кошек в мире. Собрали самые интересные факты о «лысых» котах и их характере и привычках.

Требуют общения

Кошки-сфинксы настолько общительны, что даже могут показаться навязчивыми. Они будут постоянно требовать к себе внимания, ласкаться, проситься на ручки — и очень обижаются, если хозяин игнорирует эти требования. Они не любят надолго оставаться одни и могут даже заболеть от недостатка внимания.

Нуждаются в регулярном купании

Из-за отсутствия шерсти у кошек-сфинксов постоянно накапливаются на коже излишки кожного сала. Поэтому их нужно мыть каждую неделю.

Могут вызывать аллергию

Многие заводят котов-сфинксов в надежде избавиться от аллергии на шерсть. Но «лысые» питомцы не гипоаллергенны — они тоже вырабатывают белок-аллерген, который скапливается в слюне и на коже.

Очень активные

Лениво лежать на диване и постоянно спать — это не про кошек-сфинксов. Они очень игривые, любопытные и активные, часто шалят и безобразничают. Их даже можно дрессировать — у котов хорошо развиты «пальчики» на лапках и они могут орудовать ими почти так же, как люди, и даже хватать различные предметы.

Не любят прогулки

Кожа животных не защищена шерстью, поэтому кошки-сфинксы особенно чувствительны как к жаре, так и к холоду. Если вы все-таки хотите вывести питомца на улицу, наденьте на него специальную одежду.

Очень прожорливые

Кошки-сфинксы тратят много энергии на поддержание температуры тела, поэтому едят больше, чем обычные коты, — почти в два раза. Поэтому и в туалет ходят несколько раз в день.

Самые дружелюбные

Они отлично ладят со всеми членами семьи — любят детей и взрослых и даже могут подружиться с собаками. Приветливо относятся к незнакомцу, не агрессивны и весьма дружелюбны. А еще сфинксы — единственная порода кошек, которая умеет улыбаться.

Быстро приучаются к лотку

Кошки-сфинксы хорошо обучаемы и чистоплотны, поэтому их легко приучить к лотку. Но ни в коем случае нельзя ругать питомца, если он совершил промах, — эти животные очень чувствительны и обидчивы.

#Алина Ибрагимова#Общество#Кошки#Животные#Все материалы авторов
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