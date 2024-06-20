Главное о сфинксах: что важно знать любителям «голых» кошек

Posted 20 июня, 09:53
Published 20 июня, 09:53
Modified 10 сентября, 02:39
Updated 10 сентября, 02:39
Кошки-сфинксы настолько общительны, что даже могут показаться навязчивыми. Они будут постоянно требовать к себе внимания, ласкаться, проситься на ручки — и очень обижаются, если хозяин игнорирует эти требования. Они не любят надолго оставаться одни и могут даже заболеть от недостатка внимания.
Из-за отсутствия шерсти у кошек-сфинксов постоянно накапливаются на коже излишки кожного сала. Поэтому их нужно мыть каждую неделю.
Многие заводят котов-сфинксов в надежде избавиться от аллергии на шерсть. Но «лысые» питомцы не гипоаллергенны — они тоже вырабатывают белок-аллерген, который скапливается в слюне и на коже.
Лениво лежать на диване и постоянно спать — это не про кошек-сфинксов. Они очень игривые, любопытные и активные, часто шалят и безобразничают. Их даже можно дрессировать — у котов хорошо развиты «пальчики» на лапках и они могут орудовать ими почти так же, как люди, и даже хватать различные предметы.
Кожа животных не защищена шерстью, поэтому кошки-сфинксы особенно чувствительны как к жаре, так и к холоду. Если вы все-таки хотите вывести питомца на улицу, наденьте на него специальную одежду.
Кошки-сфинксы тратят много энергии на поддержание температуры тела, поэтому едят больше, чем обычные коты, — почти в два раза. Поэтому и в туалет ходят несколько раз в день.
Они отлично ладят со всеми членами семьи — любят детей и взрослых и даже могут подружиться с собаками. Приветливо относятся к незнакомцу, не агрессивны и весьма дружелюбны. А еще сфинксы — единственная порода кошек, которая умеет улыбаться.
Кошки-сфинксы хорошо обучаемы и чистоплотны, поэтому их легко приучить к лотку. Но ни в коем случае нельзя ругать питомца, если он совершил промах, — эти животные очень чувствительны и обидчивы.
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