Главное о сфинксах: что важно знать любителям «голых» кошек

Лениво лежать на диване и постоянно спать — это не про кошек-сфинксов. Они очень игривые, любопытные и активные, часто шалят и безобразничают. Их даже можно дрессировать — у котов хорошо развиты «пальчики» на лапках и они могут орудовать ими почти так же, как люди, и даже хватать различные предметы.