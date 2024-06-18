Как обезопасить питомца летом: 14 советов от ветеринаров для владельцев собак и кошек

Posted 18 июня, 16:57
Published 18 июня, 16:57
Modified 10 сентября, 02:32
Updated 10 сентября, 02:32
Если вы планируете купание с животным, назначьте ответственного за его поведение и безопасность, меняясь каждые 15-20 минут. Это обеспечит безопасность на воде.
Замороженная морковь или сельдерей, вымоченные в курином бульоне, помогут охладить собак в жаркую погоду. Это отличный способ поддерживать их гидратацию и освежить.
Ни в коем случае не оставляйте собаку в автомобиле в жаркий день. Даже с открытыми окнами температура внутри машины может стать смертельно высокой.
Охлаждающие коврики или подстилки помогут питомцам оставаться прохладными в жару. Их можно легко найти в зоомагазинах и использовать дома или на улице.
Перед прогулками в парке или походами обработайте собаку от клещей и регулярно осматривайте её на предмет паразитов.
Частое расчесывание помогает кошкам избавиться от лишней шерсти и лучше переносить жару. Это также снижает риск теплового удара.
Защитите лапы собаки от горячего асфальта, увлажняя их и избегая длительных прогулок в полдень. Специальные ботинки для собак также помогут избежать ожогов.
Организуйте тенистое место во дворе, чтобы питомцы могли укрыться от прямых солнечных лучей и отдохнуть в прохладе.
Всегда имейте под рукой свежую и прохладную воду для питомцев. Разместите несколько мисок с водой в разных местах дома и на улице.
Если питомец находится в помещении, убедитесь, что в комнате хорошая вентиляция. Используйте вентиляторы или кондиционеры для поддержания комфортной температуры.
Прежде чем отправляться в путешествие, дайте питомцу время привыкнуть к машине. Можно использовать игрушки или лакомства для создания положительных ассоциаций.
После прогулок в парке или лесу внимательно осматривайте питомца на наличие блох и клещей, своевременно обрабатывайте от паразитов.
Внимательно следите, чтобы питомцы не контактировали с ядовитыми растениями в саду или на природе. Некоторые растения могут быть опасны для их здоровья.
Поддерживайте сбалансированное питание питомцев, добавляя в рацион продукты, которые помогают сохранять прохладу и гидратацию.
Эти советы помогут вам обеспечить безопасность и комфорт вашим любимцам в летнее время, сохраняя их здоровье и хорошее настроение, написал novochag.ru.
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