Как обезопасить питомца летом: 14 советов от ветеринаров для владельцев собак и кошек

Назначьте ответственного за питомца Приготовьте охлажденные лакомства Не оставляйте питомцев в машине Используйте охлаждающие коврики Профилактика от клещей Регулярное расчесывание кошек Увлажнение лап Создайте тенистое укрытие Регулярное питье Обеспечьте вентиляцию Смягчение стресса в дороге Проверьте на наличие паразитов Избегайте ядовитых растений Правильное питание

Ветеринары, дрессировщики и зоопсихологи предлагают советы для сохранения здоровья кошек и собак в жаркую погоду, чтобы питомцы наслаждались летом без риска.