Эти породы собак лучше всего поддаются дрессировке

Это кто у нас тут такой умный? Топ-5 рейтинга самых умных пород собак Бордер-колли Пудель Немецкая овчарка Золотистый ретривер Доберман

Некоторые думают, что собаки определенных пород умеют все, что от них требуется, уже с рождения и им не нужна дрессировка. Однако это не так, и даже самая умная, но не обученная собака способна создать серьезные проблемы как своему хозяину, так и окружающим.