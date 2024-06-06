Эти породы собак лучше всего поддаются дрессировке

Posted 6 июня, 12:00
Published 6 июня, 12:00
Modified 10 сентября, 01:51
Updated 10 сентября, 01:51
Из этой статьи вы узнаете, по каким критериям оценивается интеллект собак и какие именно породы лучше всего поддаются дрессировке.
Ум и сообразительность представителей той или иной породы собак принято оценивать по нескольким показателям, в числе которых восприимчивость к дрессировке, наличие логического мышления, а также умение приспосабливаться к изменению внешних условий и самостоятельно принимать решение.
Автором исследования, в результате которого был составлен рейтинг самых обучаемых пород, выступил профессор психологии Университета Британской Колумбии в Ванкувере Стенли Корен. Он вывел три типа собачьего интеллекта: инстинктивный (выполнение функций, заложенных в собаку генетически, — пастухи, охранники и др.), адаптивный (решение задач своими силами) и интеллект послушания, или способность к обучению, — именно этот тип и лег в основу рейтинга.
В рейтинг пород собак, которые лучше всего поддаются дрессировке, попали 133 породы, но мы расскажем только о первых пяти из них.
Первое место досталось представителям породы бордер-колли. Их призвание — пасти скот, но они могут быть также отличными компаньонами. Эти собаки обожают учиться новому, любят активные игры на свежем воздухе и продолжительные прогулки в компании любимого хозяина.
Представители этой породы кажутся игрушечными и несерьезными из-за своей внешности, однако они по-настоящему умны, прекрасно поддаются дрессировке и успешно работают как охотничьи и поисковые собаки. Пудели активны и любят подвижные игры.
Про ум и способность к обучению немецких овчарок наслышаны даже дети. Эти собаки легко дрессируются и могут быть не только охранниками и телохранителями, но и компаньонами. «Немцы» отважны и преданны, но не любят оставаться в одиночестве.
Идеальная собака-компаньон — это про золотистого ретривера. «Голдены» изначально выводились как охотничья порода, они умны, хорошо поддаются дрессировке, дружелюбны и абсолютно не агрессивны, что делает их лучшими питомцами для семей с детьми.
Замыкает пятерку умнейших собак доберман. Эта порода была выведена для охраны, защиты и нападения. Доберманы весьма сообразительны и активны, но им обязательно нужна дрессировка, иначе их энергия будет направлена отнюдь не в мирное русло.
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