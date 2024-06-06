newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 июня, 12:00

Published 6 июня, 12:00

Modified 10 сентября, 01:51

Updated 10 сентября, 01:51

5 пород собак, которые лучше всего поддаются дрессировке

Эти породы собак лучше всего поддаются дрессировке

6 июня 2024, 12:00
Фото: Изображение Midjourney
5 пород собак, которые лучше всего поддаются дрессировке
Некоторые думают, что собаки определенных пород умеют все, что от них требуется, уже с рождения и им не нужна дрессировка. Однако это не так, и даже самая умная, но не обученная собака способна создать серьезные проблемы как своему хозяину, так и окружающим.

Из этой статьи вы узнаете, по каким критериям оценивается интеллект собак и какие именно породы лучше всего поддаются дрессировке.

Это кто у нас тут такой умный?

Ум и сообразительность представителей той или иной породы собак принято оценивать по нескольким показателям, в числе которых восприимчивость к дрессировке, наличие логического мышления, а также умение приспосабливаться к изменению внешних условий и самостоятельно принимать решение.

Топ-5 рейтинга самых умных пород собак

Автором исследования, в результате которого был составлен рейтинг самых обучаемых пород, выступил профессор психологии Университета Британской Колумбии в Ванкувере Стенли Корен. Он вывел три типа собачьего интеллекта: инстинктивный (выполнение функций, заложенных в собаку генетически, — пастухи, охранники и др.), адаптивный (решение задач своими силами) и интеллект послушания, или способность к обучению, — именно этот тип и лег в основу рейтинга.

В рейтинг пород собак, которые лучше всего поддаются дрессировке, попали 133 породы, но мы расскажем только о первых пяти из них.

Бордер-колли

Первое место досталось представителям породы бордер-колли. Их призвание — пасти скот, но они могут быть также отличными компаньонами. Эти собаки обожают учиться новому, любят активные игры на свежем воздухе и продолжительные прогулки в компании любимого хозяина.

Первое место досталось представителям породы бордер-колли.Первое место досталось представителям породы бордер-колли.
Первое место досталось представителям породы бордер-колли.. Фото: 1MI

Пудель

Представители этой породы кажутся игрушечными и несерьезными из-за своей внешности, однако они по-настоящему умны, прекрасно поддаются дрессировке и успешно работают как охотничьи и поисковые собаки. Пудели активны и любят подвижные игры.

Пудели активны и любят подвижные игры.Пудели активны и любят подвижные игры.
Пудели активны и любят подвижные игры.. Фото: 1MI

Немецкая овчарка

Про ум и способность к обучению немецких овчарок наслышаны даже дети. Эти собаки легко дрессируются и могут быть не только охранниками и телохранителями, но и компаньонами. «Немцы» отважны и преданны, но не любят оставаться в одиночестве.

Про ум и способность к обучению немецких овчарок наслышаны даже дети.Про ум и способность к обучению немецких овчарок наслышаны даже дети.
Про ум и способность к обучению немецких овчарок наслышаны даже дети.. Фото: Изображение Midjourney

Золотистый ретривер

Идеальная собака-компаньон — это про золотистого ретривера. «Голдены» изначально выводились как охотничья порода, они умны, хорошо поддаются дрессировке, дружелюбны и абсолютно не агрессивны, что делает их лучшими питомцами для семей с детьми.

Золотистый ретривер изначально выводились как охотничья породаЗолотистый ретривер изначально выводились как охотничья порода
Золотистый ретривер изначально выводились как охотничья порода. Фото: Изображение Midjourney

Доберман

Замыкает пятерку умнейших собак доберман. Эта порода была выведена для охраны, защиты и нападения. Доберманы весьма сообразительны и активны, но им обязательно нужна дрессировка, иначе их энергия будет направлена отнюдь не в мирное русло.

Замыкает пятерку умнейших собак доберман.Замыкает пятерку умнейших собак доберман.
Замыкает пятерку умнейших собак доберман.. Фото: википедия
Читайте также:
Как определить, что вы готовы завести собаку?Особенности ухода за пожилой собакойБустер для лица: тренд ухода за кожей лица, который редактор подсмотрел у кореянок
#Светлана Павлова#Общество#Все материалы авторов#Собаки#Питомцы#Дрессировка
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика