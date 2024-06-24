Игривые и ласковые: топ-8 кошек для детей

Это живая плюшевая игрушка, которая просто размякает, когда ее берут на ручки. Кошки очень привязаны к хозяевам и будут буквально ходить по пятам за ребенком, ластиться и нежно прижиматься. Они не очень любят подвижные игры, но и не выпустят когти в ответ на поддразнивание.