Игривые и ласковые: топ-8 кошек для детей

Posted 24 июня, 12:39
Published 24 июня, 12:39
Modified 10 сентября, 02:52
Updated 10 сентября, 02:52
Красавцы мейн-куны обожают проводить много времени на свежем воздухе и участвовать в играх и забавах. Кроме того, они нежны и любвеобильны — кошки любят детей и никогда не обижают малышей.
По характеру их сравнивают с собаками — верные, преданные, подвижные и очень умные. Кошки неутомимы в играх и любят исследования и приключения. Прекрасно ладят с другими домашними животными и не требуют особого ухода.
Это живая плюшевая игрушка, которая просто размякает, когда ее берут на ручки. Кошки очень привязаны к хозяевам и будут буквально ходить по пятам за ребенком, ластиться и нежно прижиматься. Они не очень любят подвижные игры, но и не выпустят когти в ответ на поддразнивание.
Несмотря на несколько устрашающий вид, это самая ласковая порода кошек. Они очень привязаны к хозяину и буквально не могут без человеческого общества. А еще они очень игривы и любознательны — ребенок не заскучает, если рядом будет сфинкс.
Дружелюбный и уравновешенный характер позволяет кошкам находить общий язык со всеми членами семьи, вне зависимости от возраста и характера. Они вряд ли будут спать в обнимку с ребенком, но с охотой откликнутся на предложение поиграть.
Общительные и энергичные кошки сиамской породы обожают находиться в центре внимания. Они готовы целыми днями скакать, кувыркаться, устраивать погони и шумные игры. Однако отдыхать от игр предпочитают в одиночестве.
Любознательные и добродушные кошки обожают детей, поскольку те с удовольствием разделяют их любовь к развлечениям. Они любят играть в прятки, прятать вещи хозяев и с удовольствием откликаются на любой призыв к игре.
Идеальные спутники для детей, поскольку их переполняет жизнерадостность и активность. Они единственные представители кошачьих, которые обожают воду и не прочь порезвиться и поплавать вместе с детьми в бассейне.
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