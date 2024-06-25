Как воспитывать кошку: ответы на частые вопросы

Posted 25 июня, 11:21
Published 25 июня, 11:21
Modified 10 сентября, 02:57
Updated 10 сентября, 02:57
У кошек есть настроение, а также эмоции. Чтобы научиться их считывать, необходимо внимательно наблюдать за домашним животным. К примеру, если кошка шипит — значит, она чем-то недовольна. А вот мяуканье может говорить о том, что животному холодно, либо что оно хочет есть. Кроме того, мяукая, кошка может приветствовать хозяина, просить его о чем-то — например, чтобы он открыл дверь. Понимать все это помогает только опыт наблюдений хозяина за питомцем.
Кошку, как и собаку, можно и даже нужно дрессировать. Такое занятие полезно для животного, поскольку развивает его мозг, нервную систему, что особенно полезно для питомцев преклонного возраста.
Самые доступные команды — это давать лапу, садиться, подходить к хозяину или даже выполнять просьбу принести игрушку, мячик.
Играть с кошкой нужно так, чтобы ей это было интересно, а сам процесс не доставлял дискомфорта. Не стоит приучать питомца к играм, в ходе которых он задействует зубы или когти, — отучить от этого будет крайне сложно.
Для игр лучше использовать специальные аксессуары, которые продаются в зоомагазинах. Это может быть удочка или махалка, также в продаже есть и специальные головоломки для кошек.
Можно, однако это не является обязательным, как в случае с собаками. Для кошки и ее хозяина прогулка будет развлечением, а не необходимостью. Выходы на улицу могут быть полезны для развития питомца, расширения его кругозора. Однако здесь все снова будет зависеть от темперамента и характера кошки — не все животные интересуются улицей, а многие и вовсе чувствуют себя дискомфортно вне стен квартиры.
Кошке приобрели роскошный многоярусный дом, а она по-прежнему предпочитает коробку из-под микроволновки — знакомая история? Бывает так, что приучить животное к специальному аксессуару очень сложно. Неприязнь к домику или отсутствие интереса к нему могут быть обусловлены неподходящими размерами аксессуара или запахом, который чувствует только кошка.
Кроме того, питомцу может не понравиться отсутствие звуков, ведь коробка шуршит, а домик нет. Дело может быть и в том, что кошка просто не понимает, что нужно делать с домиком, и в этом случае задача хозяина — показать питомцу, как обращаться с этим аксессуаром: например, пригласить войти или просто посадить внутрь.
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