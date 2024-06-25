Как воспитывать кошку: ответы на частые вопросы

У кошек есть настроение, а также эмоции. Чтобы научиться их считывать, необходимо внимательно наблюдать за домашним животным. К примеру, если кошка шипит — значит, она чем-то недовольна. А вот мяуканье может говорить о том, что животному холодно, либо что оно хочет есть. Кроме того, мяукая, кошка может приветствовать хозяина, просить его о чем-то — например, чтобы он открыл дверь. Понимать все это помогает только опыт наблюдений хозяина за питомцем.