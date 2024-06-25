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Posted 25 июня, 11:21

Published 25 июня, 11:21

Modified 10 сентября, 02:57

Updated 10 сентября, 02:57

Как воспитывать кошку: ответы на частые вопросы

Как воспитывать кошку: ответы на частые вопросы

25 июня 2024, 11:21
Фото: Изображение Midjourney
Как воспитывать кошку: ответы на частые вопросы
Можно ли дрессировать кошку? А воспитывать, обучая командам? На эти и другие вопросы отвечаем в этой статье.

Как читать поведение кошки?

У кошек есть настроение, а также эмоции. Чтобы научиться их считывать, необходимо внимательно наблюдать за домашним животным. К примеру, если кошка шипит — значит, она чем-то недовольна. А вот мяуканье может говорить о том, что животному холодно, либо что оно хочет есть. Кроме того, мяукая, кошка может приветствовать хозяина, просить его о чем-то — например, чтобы он открыл дверь. Понимать все это помогает только опыт наблюдений хозяина за питомцем.

Чтобы научиться считывать эмоции кошки, необходимо внимательно наблюдать за домашним животнымЧтобы научиться считывать эмоции кошки, необходимо внимательно наблюдать за домашним животным
Чтобы научиться считывать эмоции кошки, необходимо внимательно наблюдать за домашним животным. Фото: Изображение Midjourney

Как дрессировать кошку

Кошку, как и собаку, можно и даже нужно дрессировать. Такое занятие полезно для животного, поскольку развивает его мозг, нервную систему, что особенно полезно для питомцев преклонного возраста.

Самые доступные команды — это давать лапу, садиться, подходить к хозяину или даже выполнять просьбу принести игрушку, мячик.

Кошку, как и собаку, можно и даже нужно дрессироватьКошку, как и собаку, можно и даже нужно дрессировать
Кошку, как и собаку, можно и даже нужно дрессировать. Фото: Изображение Midjourney

Как играть с кошкой?

Играть с кошкой нужно так, чтобы ей это было интересно, а сам процесс не доставлял дискомфорта. Не стоит приучать питомца к играм, в ходе которых он задействует зубы или когти, — отучить от этого будет крайне сложно.

Для игр лучше использовать специальные аксессуары, которые продаются в зоомагазинах. Это может быть удочка или махалка, также в продаже есть и специальные головоломки для кошек.

Играть с кошкой нужно так, чтобы ей это было интересно, а сам процесс не доставлял дискомфортаИграть с кошкой нужно так, чтобы ей это было интересно, а сам процесс не доставлял дискомфорта
Играть с кошкой нужно так, чтобы ей это было интересно, а сам процесс не доставлял дискомфорта. Фото: Изображение Midjourney

Можно ли с кошкой гулять?

Можно, однако это не является обязательным, как в случае с собаками. Для кошки и ее хозяина прогулка будет развлечением, а не необходимостью. Выходы на улицу могут быть полезны для развития питомца, расширения его кругозора. Однако здесь все снова будет зависеть от темперамента и характера кошки — не все животные интересуются улицей, а многие и вовсе чувствуют себя дискомфортно вне стен квартиры.

Для кошки и ее хозяина прогулка будет развлечением, а не необходимостьюДля кошки и ее хозяина прогулка будет развлечением, а не необходимостью
Для кошки и ее хозяина прогулка будет развлечением, а не необходимостью. Фото: Изображение Midjourney

Как приучить кошку к домику?

Кошке приобрели роскошный многоярусный дом, а она по-прежнему предпочитает коробку из-под микроволновки — знакомая история? Бывает так, что приучить животное к специальному аксессуару очень сложно. Неприязнь к домику или отсутствие интереса к нему могут быть обусловлены неподходящими размерами аксессуара или запахом, который чувствует только кошка.

Неприязнь к домику или отсутствие интереса к нему могут быть обусловлены неподходящими размерами аксессуара или запахомНеприязнь к домику или отсутствие интереса к нему могут быть обусловлены неподходящими размерами аксессуара или запахом
Неприязнь к домику или отсутствие интереса к нему могут быть обусловлены неподходящими размерами аксессуара или запахом. Фото: Изображение Midjourney

Кроме того, питомцу может не понравиться отсутствие звуков, ведь коробка шуршит, а домик нет. Дело может быть и в том, что кошка просто не понимает, что нужно делать с домиком, и в этом случае задача хозяина — показать питомцу, как обращаться с этим аксессуаром: например, пригласить войти или просто посадить внутрь.

#Алина Ибрагимова#Общество#Кошки#Все материалы авторов#Питомцы
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