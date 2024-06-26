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Posted 26 июня, 14:50

Published 26 июня, 14:50

Modified 10 сентября, 03:04

Updated 10 сентября, 03:04

6 важных правил использования SPF летом, которые вы могли забыть

26 июня 2024, 14:50
С возрастом наша кожа теряет способность эффективно защищаться от воздействия ультрафиолета, что может привести к фотодерматиту и фотостарению. Вот несколько ключевых советов по правильному применению SPF-средств от врача-косметолога Елизаветы Тикуновой.

SPF — завершающий этап ухода

Наносите SPF-крем последним, после всех увлажняющих средств. Средство с витамином С под SPF поможет обеспечить дополнительную антиоксидантную защиту.

Регулярное обновление

Обновляйте SPF в зависимости от активности: после купания, при интенсивном потоотделении или длительном пребывании на солнце. Учитывайте свой фототип:

Точное количество

На каждый квадратный сантиметр кожи необходимо 2 мг SPF. Для всего тела это примерно 30 мл.

Предварительное нанесение

Наносите солнцезащитное средство за 15-30 минут до выхода на улицу для активации его защитных свойств.

Защита в помещении

Хотя UVB-лучи не проходят через стекло, UVA-лучи проникают. Поэтому SPF необходим даже внутри помещений.

Защита всех участков кожи

Наносите SPF на все открытые участки кожи, включая уши, руки и зону декольте, написал Shape.ru.

Дополнительные советы

  • Выбор SPF по типу кожи: Для сухой кожи выбирайте увлажняющие средства с алоэ, гиалуроновой кислотой или глицерином. Для жирной кожи подойдут минеральные кремы с пометкой «некомедогенно».
  • Летний уход за кожей: Жирной коже летом нужны легкие текстуры с матирующим эффектом и мягкие средства для умывания. Нормальной коже достаточно легких увлажняющих средств и регулярного очищения. Для сухой кожи используйте увлажняющие кремы и сыворотки с натуральными маслами.
  • Средства с кислотами: AHA, BHA и PHA кислоты могут повысить чувствительность кожи к солнцу. Используйте SPF регулярно и продолжайте защиту еще месяц после прекращения использования кислот.

Следуя этим простым рекомендациям, вы сохраните свою кожу здоровой и защитите её от вредного воздействия солнечных лучей.

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