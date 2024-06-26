6 важных правил использования SPF летом, которые вы могли забыть

С возрастом наша кожа теряет способность эффективно защищаться от воздействия ультрафиолета, что может привести к фотодерматиту и фотостарению. Вот несколько ключевых советов по правильному применению SPF-средств от врача-косметолога Елизаветы Тикуновой.