6 важных правил использования SPF летом, которые вы могли забыть

Posted 26 июня, 14:50
Published 26 июня, 14:50
Modified 10 сентября, 03:04
Updated 10 сентября, 03:04
Наносите SPF-крем последним, после всех увлажняющих средств. Средство с витамином С под SPF поможет обеспечить дополнительную антиоксидантную защиту.
Обновляйте SPF в зависимости от активности: после купания, при интенсивном потоотделении или длительном пребывании на солнце. Учитывайте свой фототип:
На каждый квадратный сантиметр кожи необходимо 2 мг SPF. Для всего тела это примерно 30 мл.
Наносите солнцезащитное средство за 15-30 минут до выхода на улицу для активации его защитных свойств.
Хотя UVB-лучи не проходят через стекло, UVA-лучи проникают. Поэтому SPF необходим даже внутри помещений.
Наносите SPF на все открытые участки кожи, включая уши, руки и зону декольте, написал Shape.ru.
Следуя этим простым рекомендациям, вы сохраните свою кожу здоровой и защитите её от вредного воздействия солнечных лучей.
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