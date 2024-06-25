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Posted 25 июня, 14:46

Published 25 июня, 14:46

Modified 10 сентября, 02:58

Updated 10 сентября, 02:58

Пляжное платье — классика и тренды для идеального образа на отдыхе

25 июня 2024, 14:46
Легкие и воздушные пляжные платья стали незаменимой частью нашего отпускного гардероба. Туника, платье-рубашка или льняное платье — эти трендовые вещи не должны отсутствовать в вашем чемодане!

Что отличает пляжное платье от других?

Прежде всего, пляжное платье должно быть свободным и иметь широкие разрезы — ткань должна буквально разлетаться и не прилипать к потной коже. Не менее чем крой важен и материал. Делаем ставку на натуральные ткани, такие как хлопок или лен, ведь они хорошо пропускают воздух и впитывают влагу. В качестве альтернативы можно выбрать вискозу, лиоцелл или модал — они имеют растительное происхождение, поэтому дышащие и прочные.

Актуальные модели пляжных платьев

Пляжные платья могут быть разного кроя, длины и силуэта. Перед вами обзор наиболее распространенных моделей, которые идеально подходят для пляжа.

Платье-рубашка

Вечная классика, которая прекрасно подходит для повседневного и нарядного пляжного образа. Кроме того, платье-рубашка чрезвычайно практично, ведь благодаря планке на пуговицах без его можно быстро надевать и снимать.

Туника

Пляжная туника является воплощением удобства. Обычно эту модель шьют из ткани с красивым принтом, что придает ей нарядный вид. Идеально смотрится туника в длине миди — чуть выше колен. Чтобы она не казалась мешковатой, можно затянуть ее поясом-шнурком.

Пляжное платье-туника SisiannaПляжное платье-туника Sisianna
Пляжное платье-туника Sisianna. Фото: market.yandex.ru
Пляжное платье-туника SisiannaПляжное платье-туника Sisianna
Пляжное платье-туника Sisianna. Фото: market.yandex.ru
Пляжное платье-туника SisiannaПляжное платье-туника Sisianna
Пляжное платье-туника Sisianna. Фото: market.yandex.ru

Льняное платье

Одежда из льна не только комфортна, поскольку позволяет коже дышать и охлаждает ее, но и стильна. А потому просто идеально подходит для жарких дней на пляже!

Вязанное крючком платье

«Бабушкин» имидж здесь вовсе ни причем. Начиная с 2022 года мы наблюдаем бум ажурного трикотажа, который очень актуален в пляжных условиях. Воздушная фактура ткани едва ощущается на коже, к тому же дарит желанную прохладу.

Платье с запахом

Платье с запахом практичное и женственное одновременно. Его легко надеть и так же легко скинуть, когда уже невтерпеж окунуться в прохладную воду. У этой вещи красивый V-образный вырез, подчеркивающий длинную шею.

#Алина Ибрагимова#Красота#Лето#Все материалы авторов#Стиль#Одежда
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