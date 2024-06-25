Пляжное платье — классика и тренды для идеального образа на отдыхе

Прежде всего, пляжное платье должно быть свободным и иметь широкие разрезы — ткань должна буквально разлетаться и не прилипать к потной коже. Не менее чем крой важен и материал. Делаем ставку на натуральные ткани, такие как хлопок или лен, ведь они хорошо пропускают воздух и впитывают влагу. В качестве альтернативы можно выбрать вискозу, лиоцелл или модал — они имеют растительное происхождение, поэтому дышащие и прочные.