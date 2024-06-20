Лайфхаки для маскировки варикозного расширения вен летом

Легинсы, колготки и чулки помогут скрыть вены. Летние модели могут быть очень тонкими и легкими (5-10 ден). Компрессионные колготки, улучшая кровообращение, тоже могут быть полезны, но перед их использованием лучше проконсультироваться с врачом.