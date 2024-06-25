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Posted 25 июня, 13:45

Published 25 июня, 13:45

Modified 10 сентября, 02:58

Updated 10 сентября, 02:58

Неживая вода: от каких напитков отказаться, чтобы после 40 оставаться здоровой

25 июня 2024, 13:45
С возрастом метаболизм замедляется, и организм становится менее устойчивым к вредным веществам. Многие напитки содержат сахар, добавки и трансжиры, которые могут привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Вот от каких напитков стоит отказаться после 40.

  1. Сладкие йогурты: Содержат много сахара и добавок, повышающих холестерин.
  2. Кокосовая вода с добавками: Содержит искусственные ароматизаторы и сахар, подавляющий гормоны роста.
  3. Мочегонные чаи: Выводят полезные вещества, нарушают водно-солевой баланс.
  4. Сливки для кофе: Содержат трансжиры, повышающие холестерин и ухудшающие работу мозга.
  5. Обезжиренное молоко: Не усваивает кальций, что приводит к остеопорозу.
  6. Энергетические напитки: Содержат искусственные стимуляторы, вызывающие стресс и износ организма.
  7. Латте с сиропом: Высокое содержание сахара способствует набору веса и преждевременному старению кожи.
  8. Диетическая газировка: Содержит аспартам и другие подсластители, которые увеличивают риск метаболического синдрома и набора веса.
  9. Алкогольные коктейли: Высокое содержание сахара и алкоголя вредят сердцу и могут вызвать тахикардию.
  10. Пакетированные соки: Содержат столько же сахара, сколько и газировка, и лишены полезных волокон, написал Woman.ru.
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#Ольга Земскова#Еда#Все материалы авторов#Напитки
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