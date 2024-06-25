Неживая вода: от каких напитков отказаться, чтобы после 40 оставаться здоровой

С возрастом метаболизм замедляется, и организм становится менее устойчивым к вредным веществам. Многие напитки содержат сахар, добавки и трансжиры, которые могут привести к серьезным проблемам со здоровьем.