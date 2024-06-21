Летние десерты с мороженым: топ-3 восхитительных рецептов тортов

Торт с мороженым «Милка» Бисквитный торт с мороженым Торт с мороженым «Яблочный рай»

Лучшее лакомство для сладкоежек в жаркий летний день — освежающий торт с мороженым. Собрали три лучших рецепта тортов с мороженым для праздника и на каждый день.