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Posted 21 июня, 10:30

Published 21 июня, 10:30

Modified 10 сентября, 02:40

Updated 10 сентября, 02:40

Летние десерты с мороженым: топ-3 восхитительных рецептов тортов

Летние десерты с мороженым: топ-3 восхитительных рецептов тортов

21 июня 2024, 10:30
Фото: Изображение Midjourney
Летние десерты с мороженым: топ-3 восхитительных рецептов тортов
Лучшее лакомство для сладкоежек в жаркий летний день — освежающий торт с мороженым. Собрали три лучших рецепта тортов с мороженым для праздника и на каждый день.

Торт с мороженым «Милка»

  1. Возьмите любое песочное печенье со вкусом шоколада (180 г) и тщательно его измельчите блендером.
  2. Примерно 50 г сливочного масла растопите и добавьте в крошку, туда же влейте 1 ст. л. сливок, тщательно все перемешайте. Масса должна хорошо прессоваться и держать форму.
  3. Переложите массу в форму и уберите в холодильник.
  4. Растопите 100 г черного шоколада и смешайте со 100 г сливок. Взбейте массу венчиком, а затем остудите.
  5. Охлажденную массу из печенья достаньте из холодильника. Выложите на основу шарики из мороженого (шоколадного или сливочного). Пустое пространство между ними заполните шоколадно-сливочной массой.
  6. Поместите торт в морозильную камеру на 6-7 часов.
Торт с мороженым «Милка»Торт с мороженым «Милка»
Торт с мороженым «Милка». Фото: Изображение Midjourney

Бисквитный торт с мороженым

  1. Полтора килограмма ванильного мороженого поместите в холодильник, чтобы она немного размякло.
  2. Через 20 минут выньте мороженое и добавьте туда 1 ч. л. кофейного экстракта. Тщательно перемешайте массу.
  3. Возьмите форму для кексов и выложите на дно шоколадные бисквиты — 10 шт.
  4. Сверху выложите мороженое и разровняйте.
  5. Уложите поверх массы еще 10 бисквитов, накройте пищевой пленкой и отправьте в морозильную камеру на 2 часа.
Бисквитный торт с мороженымБисквитный торт с мороженым
Бисквитный торт с мороженым. Фото: Изображение Midjourney

Торт с мороженым «Яблочный рай»

  1. Взбейте миксером 150 г сливочного масла, 200 г муки, 1 яйцо, пару столовых ложек сахара и щепотку соли. Из массы слепите шар и уберите на полчаса в холодильник.
  2. Крупные яблоки (4-5 шт.) нарежьте полосками и слегка обжарьте на сливочном масле. Добавьте 3 ст. л. лимона и 200 г сахара и прогрейте массу на слабом огне 5 минут, постоянно помешивая.
  3. Раскатайте тесто и вырежьте из него 4 небольших круга. Поместите их в формы для запекания, предварительно смазав их сливочным маслом. Поставьте формочки на 20 минут в разогретую до 200 градусов духовку.
  4. Достаньте тесто из духовки и охладите.
  5. На кружок выложите яблочную массу, а сверху — шарики ванильного мороженого. Закройте сверху другим кружком и украсьте яблочными дольками.
  6. Поместите в морозильную камеру на полчаса.
Торт с мороженым «Яблочный рай»Торт с мороженым «Яблочный рай»
Торт с мороженым «Яблочный рай». Фото: Изображение Midjourney
#Алина Ибрагимова#Здоровье#Еда#Все материалы авторов
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