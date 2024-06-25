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Posted 25 июня, 18:43

Published 25 июня, 18:43

Modified 10 сентября, 03:00

Updated 10 сентября, 03:00

Как определить змеиные норы на своем участке и что делать после

Как распознать змеиные норы на своем участке и как избавиться от них

25 июня 2024, 18:43
Фото: Изображение Midjourney
Как определить змеиные норы на своем участке и что делать после
Рассказываем, как отличить змеиную норку от норы грызунов и какие средства используют дачники для отпугивания этих пресмыкающихся.

По мере того, как приближается летняя жара, змеи начинают искать укрытие в прохладных укромных уголках. В связи с этим многие дачники и садоводы могут обнаружить на своем участке норы, которые обычно принимают за жилище грызунов или насекомых. Однако, некоторые из них могут являться змеиным убежищем и требуют крайней осторожности.

Попробуем разобраться, что на самом деле является змеиной норой и что нужно знать о о них — в материале NEWIA.

Где располагаются змеиные норы?

Чаще всего змеи встречаются в заросшей траве, густом кустарнике, куче листьев, под камнями, в компосте или участках с повышенной влажностью, например рядом с протекающими кранами и шлангами или возле прудов и бассейнов.

Змеи на участкеЗмеи на участке
Змеи на участке. Фото: Изображение Midjourney

Как выглядит змеиная нора?

Не все змеиные норы выглядят одинаково. Дело в том, что на самом деле змеи ничего не роют. Вместо этого змеи заползают в норы, которые были ранее вырыты грызунами, насекомыми или черепахами, и остаются там жить.

Что это означает? Это значит, что змеиные норы могут различаться по размеру и форме в зависимости от животного, которое изначально их выкопало. Некоторые норы будут идеально круглыми и не более 2 см в диаметре, в то время как другие будут большими и более зазубренными.

Для того, чтобы определить, есть ли в норе змея, поищите рядом змеиные шкуры или змеиные экскременты.

Змеиная нора или нора для грызунов?

Есть несколько признаков, указывающих на то, что в норке живет змея. Обратите внимание на находки поблизости отверстия в земле:

  1. Змеиная шкура: если вы видите сброшенную змеиную шкуру рядом с норой, скорее всего, это змеиная нора, а не нора грызунов.
  2. Змеиные экскременты: змеиные экскременты представляют собой коричневую массу с белыми вкраплениями.
  3. Следы когтей: бороздки от лапок грызунов и небольшие кучки свежевыкопанной земли указывают на то, что нора является домом для грызунов, а не для змей. Это связано с тем, что змеи не могут сами выкапывать норы — они только перемещаются в них.

Что делать со змеиными норами

Как только вы поняли, что отверстие в земле на самом деле является змеиной норой, следует предпринять следующие шаги:

  • Оставьте змей в покое: это лучший выбор для большинства змей. Они редко нападают сам, если только их не провоцировать. К тому же, змеи борются с вредителями на и отпугивают надоедливых грызунов.
  • Засыпьте их обратно: если вы имеете дело с ядовитыми змеями или боитесь жить с ними по соседству, боясь случайного гостя в доме, вы можете снова засыпать отверстия землей.
  • Закройте их: чтобы убедиться, что змеиные норы больше не будут обживаться, заткните отверстия лоскутом мешковины и проволочной сетки.
  • Обратитесь к профессионалу: если у вас постоянно возникают проблемы с ядовитыми змеями, обратитесь к специалисту по борьбе с вредителями, чтобы они смогли поймать их.

Как избавиться от змей

Избавиться от змей не так просто, особенно если местность давно славиться их популяцией. При этом, имейте ввиду, что большинство видов змей (фактически 90%) неядовиты и приносят много пользы экосистеме, поедая мелких грызунов и насекомых, чтобы их размножение не вышло из-под контроля.

Как избавиться от змей на даче или земельном участкеКак избавиться от змей на даче или земельном участке
Как избавиться от змей на даче или земельном участке. Фото: Изображение Midjourney

Однако, если их соседство вызывает опасение, стоит воспользоваться следующими советами:

Избавьтесь от источников пищи

Змеи будут приходить в поисках пищи, поэтому обратите внимание на борьбу с обычными грызунами, которыми так любят питаться змеи.

Избавьтесь от воды

По возможности устраните стоячую воду во дворе. Отремонтируйте протекающие краны и замените протекающие шланги. Поддерживайте бассейны в надлежащем состоянии. При использовании разбрызгивателей убедитесь, что они работают утром, чтобы вода успела впитаться или испариться до наступления темноты. Это поможет уберечь землю от переувлажнения.

Избавьтесь от укромных мест

  • Храните шланги в подвешенном состоянии.
  • Избегайте использования куч камней в ландшафтном дизайне.
  • Храните дрова в ящиках.
  • Подстригайте траву и расчищайте густой кустарник.
  • Устанавливайте ограждения на любых открытых площадках под навесами или другими зданиями. Если вы используете ограждение, защищающее от змей, убедитесь, что оно сделано из стальной сетки.

Используйте растения, отпугивающие змей

К распространенным растениям, отпугивающим змей, относятся бархатцы, лемонграсс, тещин язык, полынь горькая, лук и чеснок.

Используйте растения, отпугивающие змейИспользуйте растения, отпугивающие змей
Используйте растения, отпугивающие змей. Фото: 1MI

Заполняйте норы

Заполните норы грязью или гравием. Это поможет отпугнуть змей от их использования.

Используйте натуральные репелленты

Существует несколько натуральных средств, отпугивающих змей. Эти репелленты можно использовать по периметру участка, вокруг бассейнов, по краям прудов или в любом другом месте, где вы заметили активность змей.

  • Нашатырный спирт. Нашатырный спирт особенно эффективен вокруг бассейнов и прудов. Смочите тряпки в этом растворе и положите в пакеты, не завязывая концы. Для достижения наилучших результатов меняйте их ежедневно.
  • Нафталин. Нафталин обычно содержится во многих коммерческих средствах от змей. Его также можно купить в чистом виде и использовать на своей территории.
  • Сера. Сера вызывает двойное раздражение у змей. Она устраняет неприятный змеям запах, а также раздражает их кожу. Лучше всего использовать перчатки, поскольку сера также может раздражать кожу человека.
  • Масло гвоздики и корицы. Эти два натуральных ингредиента лучше всего действуют в сочетании. Смешайте их во флаконе и распылите везде, где были замечены змеи.
  • Чеснок и лук. Чеснок и лук эффективны не только при посадке у вас во дворе, но и как натуральное средство от змей, поскольку оба содержат сульфоновую кислоту, которая, как известно, отпугивает змей. Измельчите чеснок и лук и смешайте их с каменной солью. Разбросайте смесь по всему двору, чтобы отпугивать змей.
  • Уксус. Стандартный уксус является эффективным средством от змей вблизи источников воды. Разбавлять не нужно. Для отпугивания змей просто полейте места этим средством.
Уксус от змейУксус от змей
Уксус от змей. Фото: 1MI

Используйте натуральные репелленты

Существует несколько натуральных средств, отпугивающих змей. Эти репелленты можно использовать по периметру участка, вокруг бассейнов, по краям прудов или в любом другом месте, где вы заметили активность змей.

  • Нашатырный спирт. Нашатырный спирт особенно эффективен вокруг бассейнов и прудов. Смочите тряпки в этом растворе и положите в пакеты, не завязывая концы. Для достижения наилучших результатов меняйте их ежедневно.
  • Нафталин. Нафталин обычно содержится во многих коммерческих средствах от змей. Его также можно купить в чистом виде и использовать на своей территории.
  • Сера. Сера вызывает двойное раздражение у змей. Она устраняет неприятный змеям запах, а также раздражает их кожу. Лучше всего использовать перчатки, поскольку сера также может раздражать кожу человека.
  • Масло гвоздики и корицы. Эти два натуральных ингредиента лучше всего действуют в сочетании. Смешайте их во флаконе и распылите везде, где были замечены змеи.
  • Чеснок и лук. Чеснок и лук эффективны не только при посадке у вас во дворе, но и как натуральное средство от змей, поскольку оба содержат сульфоновую кислоту, которая, как известно, отпугивает змей. Измельчите чеснок и лук и смешайте их с каменной солью. Разбросайте смесь по всему двору, чтобы отпугивать змей.
  • Уксус. Стандартный уксус является эффективным средством от змей вблизи источников воды. Разбавлять не нужно. Для отпугивания змей просто полейте места этим средством.
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#Эмилия Шпилева#Общество#Дом#Животные#Защита#Дача#Сад и огород#Домоводство#Змеи#Пресмыкающиеся
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