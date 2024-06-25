Как распознать змеиные норы на своем участке и как избавиться от них

Posted 25 июня, 18:43
Published 25 июня, 18:43
Modified 10 сентября, 03:00
Updated 10 сентября, 03:00
По мере того, как приближается летняя жара, змеи начинают искать укрытие в прохладных укромных уголках. В связи с этим многие дачники и садоводы могут обнаружить на своем участке норы, которые обычно принимают за жилище грызунов или насекомых. Однако, некоторые из них могут являться змеиным убежищем и требуют крайней осторожности.
Попробуем разобраться, что на самом деле является змеиной норой и что нужно знать о о них — в материале NEWIA.
Чаще всего змеи встречаются в заросшей траве, густом кустарнике, куче листьев, под камнями, в компосте или участках с повышенной влажностью, например рядом с протекающими кранами и шлангами или возле прудов и бассейнов.
Не все змеиные норы выглядят одинаково. Дело в том, что на самом деле змеи ничего не роют. Вместо этого змеи заползают в норы, которые были ранее вырыты грызунами, насекомыми или черепахами, и остаются там жить.
Что это означает? Это значит, что змеиные норы могут различаться по размеру и форме в зависимости от животного, которое изначально их выкопало. Некоторые норы будут идеально круглыми и не более 2 см в диаметре, в то время как другие будут большими и более зазубренными.
Для того, чтобы определить, есть ли в норе змея, поищите рядом змеиные шкуры или змеиные экскременты.
Есть несколько признаков, указывающих на то, что в норке живет змея. Обратите внимание на находки поблизости отверстия в земле:
Как только вы поняли, что отверстие в земле на самом деле является змеиной норой, следует предпринять следующие шаги:
Избавиться от змей не так просто, особенно если местность давно славиться их популяцией. При этом, имейте ввиду, что большинство видов змей (фактически 90%) неядовиты и приносят много пользы экосистеме, поедая мелких грызунов и насекомых, чтобы их размножение не вышло из-под контроля.
Однако, если их соседство вызывает опасение, стоит воспользоваться следующими советами:
Змеи будут приходить в поисках пищи, поэтому обратите внимание на борьбу с обычными грызунами, которыми так любят питаться змеи.
По возможности устраните стоячую воду во дворе. Отремонтируйте протекающие краны и замените протекающие шланги. Поддерживайте бассейны в надлежащем состоянии. При использовании разбрызгивателей убедитесь, что они работают утром, чтобы вода успела впитаться или испариться до наступления темноты. Это поможет уберечь землю от переувлажнения.
К распространенным растениям, отпугивающим змей, относятся бархатцы, лемонграсс, тещин язык, полынь горькая, лук и чеснок.
Заполните норы грязью или гравием. Это поможет отпугнуть змей от их использования.
Существует несколько натуральных средств, отпугивающих змей. Эти репелленты можно использовать по периметру участка, вокруг бассейнов, по краям прудов или в любом другом месте, где вы заметили активность змей.
Существует несколько натуральных средств, отпугивающих змей. Эти репелленты можно использовать по периметру участка, вокруг бассейнов, по краям прудов или в любом другом месте, где вы заметили активность змей.
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