15 идей для костра в саду и на даче: от бетонных скамеек до гамаков

Posted 18 июня, 12:08
Published 18 июня, 12:08
Modified 10 сентября, 02:30
Updated 10 сентября, 02:30
Уютные идеи для обустройства зоны у костра, которые вдохновят вас на переделки своего участка.
Круглые каменные скамейки — классический и долговечный вариант для сидячих мест у костра. Эти скамейки могут словно встроены в ландшафт, создавая целостный вид. Натуральная текстура органично вписываются в садовую обстановку, создавая простое, но элегантное решение. Добавьте подушки для дополнительного комфорта.
2. Стулья Адирондак
Стулья Adirondack пользуются популярностью благодаря своему комфорту и классическому дизайну. Изготовленные из дерева или прочного пластика, эти стулья имеют широкие подлокотники и откидывающуюся спинку, что делает их идеальными для отдыха у огня. Они бывают разных цветов, что позволяет подобрать их к дизайну вашего сада.
3. Встроенные кресла с местом для хранения вещей
Встроенные сидения для хранения вещей могут служить нескольким целям. Такая конструкция мебели с подъемными сиденьями или скрытыми отсеками позволяют в прямой доступности хранить дрова, подушки и другие предметы первой необходимости.
Для экологичного варианта рассмотрите возможность использования пней в качестве табуретов вокруг кострища. Эта идея дает дереву вторую жизнь. Вы можете оставить пни в их естественном состоянии или отшлифовать для придания более гладкой поверхности.
5. Уличные секционные диваны
Уличные секционные диваны обеспечат достаточно места для сидения у костра. Эту мебель можно расположить в форме буквы П или полукругом вокруг очага, создавая уютную и интимную атмосферу. Выбирайте материалы и ткани, устойчивые к атмосферным воздействиям, чтобы обеспечить долговечность.
6. Садовая мебель со встроенным кострищем
Чрезвычайно популярный вариант кострища, встроенного в стол, который популярен у блогеров. Это идеальное решение, если вы любите ужинать на свежем воздухе с друзьями и семьей по вечерам.
Добавьте нестандартную мебель в зону для костра при помощи кресел-качелей. Их можно подвесить к прочным ветвям деревьев, беседкам или изготовленным на заказ каркасам. Кресла-качалки предлагают уютный вариант, способствуя расслаблению у огня.
8. Бревенчатые скамейки
Широкие скамейки, изготовленные из больших плоских бревен, создают деревенский стиль. Их можно изготовить из поваленных деревьев или приобрести в садовых магазинах.
Для современного минималистичного вида бетонные сидения — отличный выбор. Вокруг очага можно расставить скамейки из бетона, чтобы создать элегантную и современную зону отдыха.
Бетон отличается высокой прочностью и может выдерживать различные погодные условия, что делает его практичным вариантом. Вы можете положить сверху подушки для сидения, чтобы сделать его более удобным и придать ему немного личного стиля.
Плетеная мебель придает зоне для костра неподвластную времени привлекательность. Плетеные стулья и диваны легко переставлять по мере необходимости. Убедитесь, что они обработаны защитой для использования на открытом воздухе.
Для бюджетного варианта идеально подойдут походные стулья, которые мгновенно создают впечатление отдыха на дикой природе. Ищите прочные, устойчивые к атмосферным воздействиям материалы для использования на открытом воздухе.
Гамаки обеспечат максимальную релаксацию рядом с костром. Независимо от того, выберете ли вы традиционную модель или кресло-гамак, они обеспечат удобный вариант сидения. Гамаки можно подвесить между деревьями или на специальных подставках, создавая уютное место для отдыха у огня.
Для создания богемной атмосферы вокруг очага можно разбросать пуфы и напольные подушки. Эти мягкие сидения создают непринужденную атмосферу, идеально подходящую для неформальных встреч.
Проволочные стулья — идеальный выбор для сада, придающие современный вид. Они разработаны с учетом эргономики, обеспечивая удобную посадку, идеально подходящую для длительного времяпрепровождения у костра. Они бывают разных цветов и дизайнов, что позволяет выбирать варианты, подходящие именно для вашего сада.
15. Круглые скамейки
Изогнутая скамейка идеально подходит для места у костра, чтобы было уютнее. Натуральное дерево такой мебели прекрасно впишутся в садовую обстановку. Их также можно покрасить их в разные цвета, чтобы создать фокус.
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