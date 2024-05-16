Сам себе ландшафтный дизайнер: как облагородить дачный участок без лишних затрат

Posted 16 мая, 15:00
Published 16 мая, 15:00
Modified 9 сентября, 19:27
Updated 9 сентября, 19:27
Время хаотично спланированных дворов, где мангал соседствует с грядками, а батут для детей упирается в летний душ, безвозвратно ушло. Отдельные зоны для барбекю, отдыха и грядок — вот что обязательно стоит обустроить на даче. Не стоит пугаться недостатка места, маленькие функциональные зоны смотрятся лучше, чем огромное хаотичное пространство. Если вы хотите подыскать место для бассейна или высадить плодовые деревья, зонирование поможет освободить площадь для этих целей.
Ничто так не упорядочивает пространство, как симметрия. Старайтесь поставить на даче одинаковые вазоны с растениями, проложить ровные дорожки, разбить грядки и обустроить клумбы одинакового размера. Конечно, полностью симметричным дачное пространство сделать невозможно, но это и не нужно: несколько уравновешивающих деталей зададут общий тон.
Грязные извилистые дачные тропки испортят даже самый современный участок, засеянный газоном или прекрасными цветами. Постарайтесь облагородить дорожки, выложив их камнем, засыпав гравием или песком. Важный совет: чтобы материал не попадал на клумбы и грядки, сделайте по краям невысокие бортики.
Если дом или забор на даче давно не крашен, постарайтесь скорее это исправить. Старайтесь быть лаконичными: современный дизайн подразумевает приглушенные цвета из одной палитры. Не переживайте, что в итоге общий вид получится скучным: яркости и пестроты вашему участку придадут клумбы, которые можно обустроить рядом с домом.
Если выращивание овощей — это для вас просто хобби, постарайтесь сделать огород более современным. Обустройте аккуратные высокие грядки с бортиками из досок или остатков шифера. Утрамбуйте аккуратные дорожки. Добавьте вечернего освещения с помощью небольших фонариков. Красиво оформленные грядки на даче будут смотреться не хуже, чем самый искусный цветочный сад.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14