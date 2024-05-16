Сам себе ландшафтный дизайнер: как облагородить дачный участок без лишних затрат

Время хаотично спланированных дворов, где мангал соседствует с грядками, а батут для детей упирается в летний душ, безвозвратно ушло. Отдельные зоны для барбекю, отдыха и грядок — вот что обязательно стоит обустроить на даче. Не стоит пугаться недостатка места, маленькие функциональные зоны смотрятся лучше, чем огромное хаотичное пространство. Если вы хотите подыскать место для бассейна или высадить плодовые деревья, зонирование поможет освободить площадь для этих целей.