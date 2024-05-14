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Posted 14 мая, 09:14

Published 14 мая, 09:14

Modified 9 сентября, 22:58

Updated 9 сентября, 22:58

5 цветов, которые придают входной двери дорогой вид

14 мая 2024, 09:14
Входная дверь это одна из самых заметных частей дома, которая производит первое и важное впечатление. Поэтому, если вы хотите, чтобы внешний вид выглядел дорого, нужно правильно подобрать цвет.

Правильно подобранный цвет способен не только придать помещению индивидуальность, но и создать более дорогой и изысканный вид. Однако сделать это гораздо сложнее, чем может показаться. При выборе цвета нужно учитывать ряд нюансов, таких, как цвет внешних стен, интерьер внутри квартиры и даже освещение.

5 цветов, которые придадут дорогой вид входной двери

1. Синий

Темно-синий цвет имеет богатую историю. До появления современных красителей синий был одним из самых сложных и дорогих в изготовлении цветов. Глубокий и насыщенный — это невероятно красивый цвет, который может украсить входную дверь.

От соблазнительных аквамариновых оттенков до чернильно-голубых тонов, все цвета синего будут эффектно выглядеть в любом доме, как в новом жилом фонде, так и старом. Прекрасно смотрится в экстерьере со светлой или нейтральной окраской фасада.

2. Черный

Черный цвет является выигрышным выбором для входной двери, делая ее центром внимания. Считается, что люди с черными входными дверями являются серьезными и сильными личностями, занимают влиятельные посты.

Это высококонтрастный цвет, поэтому он бросается в глаза и выделяет входную дверь среди других.

3. Зеленый

Зеленый цвет символизирует природу, постоянство, свежесть и жизненную силу, а в 2024 году является главным фаворитом, когда речь заходит об интерьере. Все оттенки зеленого успокаивают, создают ощущение уверенности и покоя. Также это цвет изобилия и роскоши, которые могут придать вашему дому дорогой вид.

Покупатели чаще всего отдают предпочтение темным и глубоким оттенкам зеленого.

4. Красный

Исторически красный ассоциировался с богатством и статусом. Это один из самых ярких цветов, который придает эффект роскоши и состоятельности. Он может преображать экстерьер и создавать разное настроение, в зависимости от его глубины. У него самая длинная визуальная длина волны, что делает его наиболее эффектным и неизменным фаворитом среди прочих цветов для входных дверей.

5. Коричневый

Коричневые цвета удивительно универсальные, могут иметь оттенки меда, карамели и шоколада, которые привнесут в жилье тепло и уют. Преимущество оформления коричневым в том, что эти тона сочетаются с любым интерьером.

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#Эмилия Шпилева#Недвижимость#Жилье#Дом#Дизайн#Интерьер#Дверь#Экстерьер
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