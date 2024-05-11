Как разместить мебель в маленькой комнате

Posted 11 мая, 12:25
Published 11 мая, 12:25
Modified 9 сентября, 20:15
Updated 9 сентября, 20:15
Квартира с одной спальней и большими окнами стала одним из проектов студии Charlier Interior design и ее основательницы Эндрю Шарлье.
Мини-квартира имеет очень узкий коридор и одну жилую комнату. Несомненным плюсом этого помещения стали окна и небольшой балкон, которые являются наследием старого жилого фонда в Стокгольме.
Создать комнату в комнате и отделить зону спальни помогла штора на резинке, которую можно легко отодвинуть в любую сторону. Это позволило поставить полутороспальную кровать, что избавляет жильцов от постоянного раскладывания дивана.
В коридоре была установлена узкая штанга для верхней одежды и небольшая банкетка для сидения.
Кухня расположена в удобном уголке, которая прячется за стеной, но освещается прямым светом из окна напротив.
Еще одним плюсом данной мини-квартиры являются высокие потолки, которые позволяют маленькому пространству быть больше, чем оно кажется. Это преимущество дало возможность установить многоуровневое освещение.
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