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Posted 11 мая, 12:25

Published 11 мая, 12:25

Modified 9 сентября, 20:15

Updated 9 сентября, 20:15

Как разместить мебель в маленькой комнате

11 мая 2024, 12:25
Рассказываем, как можно в маленькой комнате разместить двухспальную кровать, диван, а также кухню со столом.

Мини-квартира в Стокгольме

Квартира с одной спальней и большими окнами стала одним из проектов студии Charlier Interior design и ее основательницы Эндрю Шарлье.

Мини-квартира имеет очень узкий коридор и одну жилую комнату. Несомненным плюсом этого помещения стали окна и небольшой балкон, которые являются наследием старого жилого фонда в Стокгольме.

Создать комнату в комнате и отделить зону спальни помогла штора на резинке, которую можно легко отодвинуть в любую сторону. Это позволило поставить полутороспальную кровать, что избавляет жильцов от постоянного раскладывания дивана.

В коридоре была установлена узкая штанга для верхней одежды и небольшая банкетка для сидения.

Кухня расположена в удобном уголке, которая прячется за стеной, но освещается прямым светом из окна напротив.

Еще одним плюсом данной мини-квартиры являются высокие потолки, которые позволяют маленькому пространству быть больше, чем оно кажется. Это преимущество дало возможность установить многоуровневое освещение.

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#Эмилия Шпилева#Недвижимость#Жилье#Дизайн#Интерьер
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