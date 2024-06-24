Ляйсан Утяшева поделилась кадрами со съемок шоу в Дубае

Posted 24 июня, 16:01
Published 24 июня, 16:01
Modified 10 сентября, 02:53
Updated 10 сентября, 02:53
На размещенных снимках Утяшева облачена в длинное платье с капюшоном. В таких платьях часто появлялись в прошлом году многие голливудские знаменитости — например, Рианна, Марго Робби и другие. Павел Воля был одет в костюм с принтом золотистого оттенка. Образ артиста был дополнен темной шляпой, пишет peopletalk.ru.
Напомним, супруги вместе уже почти двенадцать лет. За это время у них родились двое детей — дочь и сын. Недавно спортсменка призналась, что мечтает вновь стать матерью до своего 40-летия, которое будет отмечать в следующем году.
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