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Posted 24 июня, 12:49

Published 24 июня, 12:49

Modified 10 сентября, 02:52

Updated 10 сентября, 02:52

Бывшая жена Илона Маска снова вышла замуж

24 июня 2024, 12:49
Бывшая супруга американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска Тулула Райли снова вышла замуж. Новым мужем девушки стал актер Томас Сангстер, известный по фильму «Игры престолов».

Как пишет peopletalk.ru, брак Райли и Маска был заключен в 2010 году. Пара прожила вместе шесть лет, правда за это время успела развестись и снова пожениться. В средствах массовой информации писали, что актриса на протяжении долгого времени подстроиться под график миллиардера, для которого является нормальным работать по сто часов в неделю. Однако их брак распался. Со своим новым возлюбленным Райли познакомилась три года назад. Пара не скрывала своих отношений и 22 июня текущего года заключила брачный союз.

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