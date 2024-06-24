Бывшая жена Илона Маска снова вышла замуж

Posted 24 июня, 12:49
Published 24 июня, 12:49
Modified 10 сентября, 02:52
Updated 10 сентября, 02:52
Как пишет peopletalk.ru, брак Райли и Маска был заключен в 2010 году. Пара прожила вместе шесть лет, правда за это время успела развестись и снова пожениться. В средствах массовой информации писали, что актриса на протяжении долгого времени подстроиться под график миллиардера, для которого является нормальным работать по сто часов в неделю. Однако их брак распался. Со своим новым возлюбленным Райли познакомилась три года назад. Пара не скрывала своих отношений и 22 июня текущего года заключила брачный союз.
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