7 идей для создания акцентной стены

Вы можете добавить в комнату смелый цвет, при этом не допустив, чтобы он доминировал в пространстве. Очень темная или черная акцентная стена не будет привлекать столько света и внимания, если она будет иметь матовую отделку. Уравновесьте яркий цвет добавив похожие оттенки в другом месте комнаты или в предметы декора.