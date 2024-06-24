7 идей для создания акцентной стены

Posted 24 июня, 14:56
Published 24 июня, 14:56
Modified 10 сентября, 02:53
Updated 10 сентября, 02:53
Акцентные стены необычайно популярны в 2024 году в гостиных, спальнях, а также в ванной комнате, кухне, холле и даже домашнем офисе. Акцентные стены могут изменять размер, форму и пространство помещения в зависимости от выбранной стены и цвета.
Чтобы решить, какую стену вы хотите сделать акцентной, осмотрите комнату в целом, чтобы увидеть, какие стены в первую очередь привлекают ваше внимание либо существуют иные фокусные точки.
Хотя однотонные цвета являются хорошим вариантом, узоры могут сделать вашу акцентную стену еще красивее. Она может быть окрашена в полоску, омбре или цветочный рисунок, а вот обои и фрески добавят комнате более замысловатый дизайн.
В дополнение к изменению цвета акцентной стены, вы также можете изменить текстуру. Рассмотрите возможность использования камня, плитки, панелей или деревянной доски.
Деревянная акцентная стена — один из самых простых вариантов фактуры благодаря обшивке вагонкой, досками или рейками. Можно добавить облицовку кирпичом или превратить одну кирпичную стену в акцентную стену с помощью известкования, которое скрепляет поверхность кирпича.
Широкие стеллажи или шкафы-купе также могут служить акцентной стеной в комнате, в которой отсутствуют архитектурные особенности и места для хранения.
Вашей акцентной стеной может быть плотно набитая галерея фотографий или произведения искусства, или даже стена, задрапированная тканью. Добавьте настенный электрический камин на акцентную стену для придания текстуры и цвета.
Если комната выкрашена в нейтральный пастельный оттенок, вам в первую очередь нужно подумать о добавлении акцентной стены, которая добавит красок в это помещение. Акцентные стены могут быть как нейтрального цвета, так и ярких оттенков.
Вы можете добавить в комнату смелый цвет, при этом не допустив, чтобы он доминировал в пространстве. Очень темная или черная акцентная стена не будет привлекать столько света и внимания, если она будет иметь матовую отделку. Уравновесьте яркий цвет добавив похожие оттенки в другом месте комнаты или в предметы декора.
Для ярко-оранжевой стены добавьте несколько такого же цвета подушек, журнальный столик с книгами и неоново-оранжевое кашпо.
При выборе цвета акцентной зоны учитывайте цвет других стен. Большинство из них выглядят наилучшим образом, когда они примыкают к стенам светлого оттенка. Акцентные стены в полностью белой комнате выглядят еще более контрастно и современно, но сложно. Если вы все-таки решили выделить стену в белой комнате, смягчите контраст акцентными цветами средних тонов, чтобы сгладить разницу.
Сбалансируйте яркий цвет стен с простыми оттенками. Нейтральные стены могут быть серыми, бежевыми или в приглушенной версии более ярких цветов — в зависимости от того, что лучше всего сочетается с вашим акцентным цветом.
В комнате, которая уже окрашена в темный цвет, в качестве акцентного цвета стены можно использовать другой аналогичный темный цвет или обои с рисунком.А вот если выбрать очень светлый цвет, он будет резко выделяться в комнате.
Вашей акцентной стеной может быть потолок. Акцентные потолки в настоящее время переживают повышенное внимание дизайнеров, которые используют его как пятую стену в доме. Акцентный потолок можно создать в мягких или ярких тонах, добавив краску или обои.
Обычные обои — великолепный выбор для акцентных стен. Они могут придать комнате дизайнерский вид буквально за час и при минимуме затрат. Ищите обои с красивым рисунком или с цветовой гаммой для создания шикарного стиля. Для арендаторов временные обои — это умный способ персонализировать ваш дом.
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