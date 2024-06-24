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Posted 24 июня, 14:56

Published 24 июня, 14:56

Modified 10 сентября, 02:53

Updated 10 сентября, 02:53

7 идей для создания акцентной стены

24 июня 2024, 14:56
Акцентная стена позволяет сэкономить на ремонте, изменив интерьер с минимальными затратами. Раскрываем все секреты этого дизайнерского приема, который набирает еще большую популярность в 2024 году.

Акцентные стены необычайно популярны в 2024 году в гостиных, спальнях, а также в ванной комнате, кухне, холле и даже домашнем офисе. Акцентные стены могут изменять размер, форму и пространство помещения в зависимости от выбранной стены и цвета.

Как решить, какую стену сделать акцентной

Чтобы решить, какую стену вы хотите сделать акцентной, осмотрите комнату в целом, чтобы увидеть, какие стены в первую очередь привлекают ваше внимание либо существуют иные фокусные точки.

  • Выберите стену, которая должна выделяться или стать центром внимания. Часто именно эта стена или область в первую очередь привлекает ваше внимание, когда вы переступаете порог.
  • Ищите архитектурный элемент, который выиграет от использования акцентной стены, особенно с текстурой, такой как камин, кирпичная стена или встроенный книжный шкаф. Акцентная стена еще больше подчеркнет этот элемент.
  • Избегайте выбора несимметричной стены, например той, на форму которой влияет наклонный потолок.
  • Вы можете выбрать стену с окнами в качестве акцентной стены, но помните, что темный акцентный цвет, окружающий окна, может создать эффект яркого освещения и перегружать комнату.

Советы по оформлению акцентных стен

1. Думайте не только об однотонных цветах

Хотя однотонные цвета являются хорошим вариантом, узоры могут сделать вашу акцентную стену еще красивее. Она может быть окрашена в полоску, омбре или цветочный рисунок, а вот обои и фрески добавят комнате более замысловатый дизайн.

2. Не забывайте о текстуре

В дополнение к изменению цвета акцентной стены, вы также можете изменить текстуру. Рассмотрите возможность использования камня, плитки, панелей или деревянной доски.

Деревянная акцентная стена — один из самых простых вариантов фактуры благодаря обшивке вагонкой, досками или рейками. Можно добавить облицовку кирпичом или превратить одну кирпичную стену в акцентную стену с помощью известкования, которое скрепляет поверхность кирпича.

Широкие стеллажи или шкафы-купе также могут служить акцентной стеной в комнате, в которой отсутствуют архитектурные особенности и места для хранения.

Вашей акцентной стеной может быть плотно набитая галерея фотографий или произведения искусства, или даже стена, задрапированная тканью. Добавьте настенный электрический камин на акцентную стену для придания текстуры и цвета.

3. Добавьте акцентные стены в нейтральные комнаты

Если комната выкрашена в нейтральный пастельный оттенок, вам в первую очередь нужно подумать о добавлении акцентной стены, которая добавит красок в это помещение. Акцентные стены могут быть как нейтрального цвета, так и ярких оттенков.

4. Не бойтесь ярких цветов

Вы можете добавить в комнату смелый цвет, при этом не допустив, чтобы он доминировал в пространстве. Очень темная или черная акцентная стена не будет привлекать столько света и внимания, если она будет иметь матовую отделку. Уравновесьте яркий цвет добавив похожие оттенки в другом месте комнаты или в предметы декора.

Для ярко-оранжевой стены добавьте несколько такого же цвета подушек, журнальный столик с книгами и неоново-оранжевое кашпо.

5. Обратите внимание на другие цвета стен

При выборе цвета акцентной зоны учитывайте цвет других стен. Большинство из них выглядят наилучшим образом, когда они примыкают к стенам светлого оттенка. Акцентные стены в полностью белой комнате выглядят еще более контрастно и современно, но сложно. Если вы все-таки решили выделить стену в белой комнате, смягчите контраст акцентными цветами средних тонов, чтобы сгладить разницу.

Сбалансируйте яркий цвет стен с простыми оттенками. Нейтральные стены могут быть серыми, бежевыми или в приглушенной версии более ярких цветов — в зависимости от того, что лучше всего сочетается с вашим акцентным цветом.

В комнате, которая уже окрашена в темный цвет, в качестве акцентного цвета стены можно использовать другой аналогичный темный цвет или обои с рисунком.А вот если выбрать очень светлый цвет, он будет резко выделяться в комнате.

6. Думайте не только о стенах

Вашей акцентной стеной может быть потолок. Акцентные потолки в настоящее время переживают повышенное внимание дизайнеров, которые используют его как пятую стену в доме. Акцентный потолок можно создать в мягких или ярких тонах, добавив краску или обои.

7. Подумайте об обоях

Обычные обои — великолепный выбор для акцентных стен. Они могут придать комнате дизайнерский вид буквально за час и при минимуме затрат. Ищите обои с красивым рисунком или с цветовой гаммой для создания шикарного стиля. Для арендаторов временные обои — это умный способ персонализировать ваш дом.

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