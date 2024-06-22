«Головоломка 2» (6+): что думают зрители о новой части популярного мультфильма

Мультфильм затрагивает важные темы взросления и формирования личности. Сюжет сиквела строится вокруг пубертатного периода Райли, которой стукнуло 13. Она все так же блестяще играет с подружками в хоккей, радует родителей и отлично учится в школе, а за пультом управления в ее головном центре стоят все те же Радость, Печаль, Брезгливость, Страх и Гнев.