Половое созревание девочек наступает раньше из-за того, чем мы пользуемся ежедневно

Posted 20 июня, 17:43
Published 20 июня, 17:43
Modified 10 сентября, 02:41
Updated 10 сентября, 02:41
По мнению экспертов, эти сдвиги в сроках репродуктивного развития могут иметь серьезные последствия для физического и психологического здоровья.
По результатам анализа 30 исследований было обнаружено, что средний возраст начала полового созревания девочек по всему миру уменьшался на три месяца каждое десятилетие с 1977 по 2013 год, что в общей сложности составляет более года.
Недавнее исследование, опубликованное в журнале JAMA Network Open за 2024 год, показало, что среди 71 341 женщины, родившихся в США с 1950 по 2005 год, первые менструации начинались у девочек раньше, но потребовалось больше времени для установления их регулярности. За 55-летний период, охваченный исследованием, количество девочек с ранним наступлением менструаций (до 11 лет) почти удвоилось и составило 16%. Об этом пишет nationalgeographic.com.
Половое созревание начинается в любом возрасте под воздействием гипоталамуса в мозге, который вырабатывает гормон, стимулирующий работу гипофиза и вызывающий начало полового созревания. У девочек эти гормоны сообщают яичникам о начале выделения женских половых гормонов, что приводит к росту молочных желез, появлению волос на лобке, началу менструаций и изменению формы тела.
Кроме возможных долгосрочных последствий для здоровья, раннее половое созревание может повлечь за собой поведенческие изменения.
Эксперты считают, что преждевременное половое созревание девочек связано со многими факторами. Во-первых, уровень ожирения среди детей растет с 1970-х годов, и некоторые исследования связывают его с ранним половым созреванием у девочек.
В частности, ожирение может вызывать выработку ряда гормонов, включая инсулин и лептин, отметила Авива Софер, преподаватель педиатрии из Колумбийского университета в Нью-Йорке. Эти гормоны могут влиять на аппетит, насыщение, накопление жира, а также на функции организма и половое созревание.
Если в рационе ребенка мало фруктов и овощей, но много животных белков и продуктов с большой степенью переработки, итогом может быть повышенный уровень половых гормонов — таких, как эстроген, подчеркнул профессор педиатрии Фрэнк Биро.
Стресс также может способствовать преждевременному половому созреванию у девочек, особенно если они сталкиваются с трудностями в раннем детстве. Также на процесс влияет увеличение времени досуга перед экранами гаджетов, социальная изоляция и недостаточная физическая активность.
Все больше исследований указывают на то, что химические вещества, содержащиеся в предметах повседневного использования (фталаты, бисфенолы и другие), могут нарушить функционирование эндокринной системы. Это, в свою очередь, становится причиной раннего полового созревания.
Так, в исследовании, опубликованное в выпуске BMC Medicine за 2023 год, говорится, что раннее половое созревание у девочек может быть частично вызвано воздействием перфторированных соединений, присутствующих в многих повседневных вещах. Речь идет об электронике, пятновыводителях, красках, консервантах, упаковочных материалах для продуктов питания.
В исследовании, опубликованном в журнале Environmental Health Perspectives за 2023 год, говорится, что у девочек, которые дышат загрязненным воздухом, менструация также начинается раньше. То же самое происходит, если в подобных неблагоприятных условиях живет будущая мать, вынашивающая дочку.
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