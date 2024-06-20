Половое созревание девочек наступает раньше из-за того, чем мы пользуемся ежедневно

Недавнее исследование, опубликованное в журнале JAMA Network Open за 2024 год, показало, что среди 71 341 женщины, родившихся в США с 1950 по 2005 год, первые менструации начинались у девочек раньше, но потребовалось больше времени для установления их регулярности. За 55-летний период, охваченный исследованием, количество девочек с ранним наступлением менструаций (до 11 лет) почти удвоилось и составило 16%. Об этом пишет nationalgeographic.com.