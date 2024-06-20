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Posted 20 июня, 17:43

Published 20 июня, 17:43

Modified 10 сентября, 02:41

Updated 10 сентября, 02:41

Половое созревание девочек наступает раньше из-за того, чем мы пользуемся ежедневно

Половое созревание девочек наступает раньше из-за того, чем мы пользуемся ежедневно

20 июня 2024, 17:43
Фото: Изображение Midjourney
Средний возраст начала процесса полового созревания уменьшился за последнее столетие: у некоторых девочек грудь начинает расти уже к началу школьного возраста.

По мнению экспертов, эти сдвиги в сроках репродуктивного развития могут иметь серьезные последствия для физического и психологического здоровья.

Статистика

По результатам анализа 30 исследований было обнаружено, что средний возраст начала полового созревания девочек по всему миру уменьшался на три месяца каждое десятилетие с 1977 по 2013 год, что в общей сложности составляет более года.

Недавнее исследование, опубликованное в журнале JAMA Network Open за 2024 год, показало, что среди 71 341 женщины, родившихся в США с 1950 по 2005 год, первые менструации начинались у девочек раньше, но потребовалось больше времени для установления их регулярности. За 55-летний период, охваченный исследованием, количество девочек с ранним наступлением менструаций (до 11 лет) почти удвоилось и составило 16%. Об этом пишет nationalgeographic.com.

Как начинается половое созревание

Половое созревание начинается в любом возрасте под воздействием гипоталамуса в мозге, который вырабатывает гормон, стимулирующий работу гипофиза и вызывающий начало полового созревания. У девочек эти гормоны сообщают яичникам о начале выделения женских половых гормонов, что приводит к росту молочных желез, появлению волос на лобке, началу менструаций и изменению формы тела.

Кроме возможных долгосрочных последствий для здоровья, раннее половое созревание может повлечь за собой поведенческие изменения.

Рацион, стресс, гаджеты

Эксперты считают, что преждевременное половое созревание девочек связано со многими факторами. Во-первых, уровень ожирения среди детей растет с 1970-х годов, и некоторые исследования связывают его с ранним половым созреванием у девочек.

В частности, ожирение может вызывать выработку ряда гормонов, включая инсулин и лептин, отметила Авива Софер, преподаватель педиатрии из Колумбийского университета в Нью-Йорке. Эти гормоны могут влиять на аппетит, насыщение, накопление жира, а также на функции организма и половое созревание.

Если в рационе ребенка мало фруктов и овощей, но много животных белков и продуктов с большой степенью переработки, итогом может быть повышенный уровень половых гормонов — таких, как эстроген, подчеркнул профессор педиатрии Фрэнк Биро.

Стресс также может способствовать преждевременному половому созреванию у девочек, особенно если они сталкиваются с трудностями в раннем детстве. Также на процесс влияет увеличение времени досуга перед экранами гаджетов, социальная изоляция и недостаточная физическая активность.

Химические вещества, разрушающие эндокринную систему

Все больше исследований указывают на то, что химические вещества, содержащиеся в предметах повседневного использования (фталаты, бисфенолы и другие), могут нарушить функционирование эндокринной системы. Это, в свою очередь, становится причиной раннего полового созревания.

Так, в исследовании, опубликованное в выпуске BMC Medicine за 2023 год, говорится, что раннее половое созревание у девочек может быть частично вызвано воздействием перфторированных соединений, присутствующих в многих повседневных вещах. Речь идет об электронике, пятновыводителях, красках, консервантах, упаковочных материалах для продуктов питания.

В исследовании, опубликованном в журнале Environmental Health Perspectives за 2023 год, говорится, что у девочек, которые дышат загрязненным воздухом, менструация также начинается раньше. То же самое происходит, если в подобных неблагоприятных условиях живет будущая мать, вынашивающая дочку.

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#Марина Колодкина#Общество#Здоровье#Дети#Женщины#Все материалы авторов
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