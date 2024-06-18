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Posted 18 июня, 19:00

Published 18 июня, 19:00

Modified 10 сентября, 02:33

Updated 10 сентября, 02:33

Глафира Тарханова

Актриса Глафира Тарханова родила пятого ребенка: известен пол малыша

18 июня 2024, 19:00
Фото: Фрагмент видео
Глафира Тарханова
Актриса, которая многим запомнилась ролью в сериале «Громовы», в очередной раз подтвердила гордое звание многодетной матери. Стало известно, что артистка родила пятого ребенка.

Примечательно, что четверо старших сыновей Тархановой практически не появляются на публике, несмотря на профессию своих родителей.

Как сообщает www.starhit.ru, семейная чета Глафира Тарханова и Алексей Фадеев даже не публикует фото своих отпрысков в социальных сетях, что редкость для российских звезд.

О беременности знаменитости стало известно в прошлые выходные, а теперь она уже нянчит свою новорожденную дочь.

О пополнении в семействе многодетная мать заявила публично.

Стоит напомнить, что в браке с актером Малого театра Алексеем Фадеевым Глафира родила четырех сыновей: Корнея, Ермолая, Гордея и Никифора. О пятой по счету беременности артистка почти не распространялась.

Тарханова появилась на одной из премьер в кинотеатре «Октябрь», где и продемонстрировала собравшимся свое интересное положение. Внушительного размера живот звезда надеялась замаскировать под складками блестящего синего платья в пол. Однако поклонники сразу обратили внимание, что знаменитость находится на последних неделях вынашивания ребенка и скоро отправится в роддом.

Примечательно, что рождение четырех сыновей практически не повлияло на активный темп жизни Глафиры: звезда отечественного кинематографа не прекращала работать. Она отмечала некоторые сложности в совмещении материнства и постоянных съемок, но призналась, что отпрыски помогают ей адаптироваться к любым условиям.

Однако 40-летняя актриса всегда готова отодвинуть карьеру на второй план, если понимает, что детям не хватает родительского внимания. В таких случаях она разгружает свой рабочий график, уверяя, что уделяет сыновьям столько же времени, сколько и любая работающая мать.

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#Общество#Дети#Знаменитости#Все материалы авторов
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