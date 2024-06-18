Актриса Глафира Тарханова родила пятого ребенка: известен пол малыша

Posted 18 июня, 19:00
Published 18 июня, 19:00
Modified 10 сентября, 02:33
Updated 10 сентября, 02:33
Примечательно, что четверо старших сыновей Тархановой практически не появляются на публике, несмотря на профессию своих родителей.
Как сообщает www.starhit.ru, семейная чета Глафира Тарханова и Алексей Фадеев даже не публикует фото своих отпрысков в социальных сетях, что редкость для российских звезд.
О беременности знаменитости стало известно в прошлые выходные, а теперь она уже нянчит свою новорожденную дочь.
О пополнении в семействе многодетная мать заявила публично.
Стоит напомнить, что в браке с актером Малого театра Алексеем Фадеевым Глафира родила четырех сыновей: Корнея, Ермолая, Гордея и Никифора. О пятой по счету беременности артистка почти не распространялась.
Тарханова появилась на одной из премьер в кинотеатре «Октябрь», где и продемонстрировала собравшимся свое интересное положение. Внушительного размера живот звезда надеялась замаскировать под складками блестящего синего платья в пол. Однако поклонники сразу обратили внимание, что знаменитость находится на последних неделях вынашивания ребенка и скоро отправится в роддом.
Примечательно, что рождение четырех сыновей практически не повлияло на активный темп жизни Глафиры: звезда отечественного кинематографа не прекращала работать. Она отмечала некоторые сложности в совмещении материнства и постоянных съемок, но призналась, что отпрыски помогают ей адаптироваться к любым условиям.
Однако 40-летняя актриса всегда готова отодвинуть карьеру на второй план, если понимает, что детям не хватает родительского внимания. В таких случаях она разгружает свой рабочий график, уверяя, что уделяет сыновьям столько же времени, сколько и любая работающая мать.
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