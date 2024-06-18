Актриса Глафира Тарханова родила пятого ребенка: известен пол малыша

Тарханова появилась на одной из премьер в кинотеатре «Октябрь», где и продемонстрировала собравшимся свое интересное положение. Внушительного размера живот звезда надеялась замаскировать под складками блестящего синего платья в пол. Однако поклонники сразу обратили внимание, что знаменитость находится на последних неделях вынашивания ребенка и скоро отправится в роддом.