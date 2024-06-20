Самый простой слинг для новичка

Posted 20 июня, 06:44
Published 20 июня, 06:44
Modified 10 сентября, 02:35
Updated 10 сентября, 02:35
«То, что просто, — это, как правило, не слинги. Например, хипсит: застегнул липучку, посадил ребенка. А через 15 минут попрощался со своей поясницей», — рассказала слингоконсультант, мама двоих детей и оперная певица Светлана Лебедева.
По словам эксперта, подбор переноски, которая будет лучше всего подходить паре «родитель+малыш» в конкретном возрасте и конкретных бытовых обстоятельствах — это очень индивидуальный процесс. Кто-то на лету схватывает намотку слинг-шарфа, но не может совладать со слингом с кольцами. А кто-то — наоборот.
Есть два фактора, от которых больше всего зависит успех в освоении слинга. Это решительность мамы (или папы) и профессиональная поддержка. Если мама точно знает, что слинг ей нужен, у нее всё получится. Если при этом есть кому помочь и подсказать, у нее всё получится быстрее и проще.
Если маму страшат длинные полотна май-слинга или слинга-шарфа, она стремится подобрать для ношения ребенка эргорюкзак. Ведь кажется, что застежки гораздо проще. Так ли это?
«Слово „эрго“ нынче гордо красуется на абсолютно каждой детской переноске: от вредоносного хипсита до антифизиологичных „кенгурушек“. К сожалению, нет никакого ГОСТа, где были бы прописаны стандарты физиологичности и эргономичности. Поэтому нет и обязательств у производителя соблюдать эти стандарты. Маркетинг, к сожалению, зачастую заменяет здравый смысл. Поэтому родители вынуждены сами разбираться в конструктивных особенностях детских переносок. И это непросто, особенно из-за их обилия на маркетплейсах и красивых рекламных текстах от продавцов», — пояснила Светлана Лебедева.
Эргорюкзак обладает заданной производителем конструкцией и в этом его главное отличие от слинга. Поэтому такая переноска должна подходить конкретной паре ребёнок+взрослый. Кому-то неудобен определенный тип пояса, а в рюкзаке с удобным поясом — неподходящая для конкретно этого ребенка высота спинки. Голова и лицо ребенка не должен быть закрыты тканью в переноске любого типа, подчеркнула консультант. Например, на фото ниже рюкзак малышу немного великоват по высоте и для начала ношения нужно подождать, пока подрастет малыш.
Второй сложный момент — регулировка рюкзака. Причем чем младше малыш, тем более регулируемый рюкзак ему необходим. На практике часто получается, что маме, которая после родов и без того перегружена новыми для себя задачами, гораздо проще намотать классический слинг, чем искать, какая же застёжка отвечает за конкретный параметр рюкзака.
Слинг-шарф или слинг с кольцами умеет подстроиться под любую пару родитель+малыш. Эргорюкзак же необходимо перенастраивать под растущего ребенка и, возможно, меняющуюся фигуру мамы.
«Если вам кажется, что эргорюкзак интуитивно понятнее слинга, посмотрите на фото актера Райана Рейнольдса с малышом в переноске. Это — один из примеров, когда разобраться не получилось. Обратите внимание: голова ребенка не видна, то есть родитель не может контролировать ситуацию. Ноги малыша почему-то расположены между поясом рюкзака и папой. Переноска явно не по размеру: ребенок просто утонул в ней. Такой способ ношения не только странно выглядит, но еще и опасен. Спина и бедра малыша должны плотно поддерживаться переноской, он должен располагаться в кармашке из ткани в физиологичном положении -„лягушкой» — а не просто как-нибудь прижиматься к родителю».
«Из опыта могу сказать, что эрго не проще. Однако есть и мамы, которые с первого раза научились на твердую пятерку и долго носили своих малышей. Поэтому какую переноску выбрать для ребенка — решать вам! Главное — понять, как ребенок должен быть расположен в ней», — заключила Светлана Лебедева.
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