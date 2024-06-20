Самый простой слинг для новичка

«Если вам кажется, что эргорюкзак интуитивно понятнее слинга, посмотрите на фото актера Райана Рейнольдса с малышом в переноске. Это — один из примеров, когда разобраться не получилось. Обратите внимание: голова ребенка не видна, то есть родитель не может контролировать ситуацию. Ноги малыша почему-то расположены между поясом рюкзака и папой. Переноска явно не по размеру: ребенок просто утонул в ней. Такой способ ношения не только странно выглядит, но еще и опасен. Спина и бедра малыша должны плотно поддерживаться переноской, он должен располагаться в кармашке из ткани в физиологичном положении -„лягушкой» — а не просто как-нибудь прижиматься к родителю».