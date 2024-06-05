Можно ли носить ребенка в слинге в жару

Posted 5 июня, 06:27
Published 5 июня, 06:27
Modified 10 сентября, 01:45
Updated 10 сентября, 01:45
На этот вопрос ответила слингоконсультант с 18-летним опытом работы, мама троих сыновей Светлана Стронова.
Носить летом в слинге можно, однако нужно учесть некоторые нюансы и сделать ношение максимально комфортным, отметила она. Постарайтесь поменьше находиться на солнце в полдень. Лучше выходить на улицу утром или вечером. Выбирайте затенённые тротуары и площадки. Используйте головные уборы и для себя, и для малыша. И обязательно берите с собой воду.
Стоит помнить, что при ношении малыша в слинге самое жаркое место — это место соприкосновения тел носящего и ребёнка. Поэтому летом лучше обходиться минимумом одежды для ребенка и отдавать предпочтение натуральным тканям. Для себя лучше подобрать такой наряд, чтобы складок на одежде в том месте, где будет расположен малыш, было как можно меньше. Ткани — летние: хлопок, лен, шелк, бамбук, рассказала эксперт.
В жару лучше всего использовать переноски с минимальным количеством ткани: короткие шарфы, слинги с кольцами, слинги-карманы, май-слинги. Ношение за спиной тоже снижает теплоотдачу между мамой и ребёнком, подчеркнула Светлана Стронова.
Если вы мотаете малыша в тканный слинг-шарф, то летом можно использовать такие намотки, как Кенгуру и Простой крест.
Свою личную историю слингоношения Светлана Стронова вспоминает с улыбкой.
«Не я пришла к слингоношению, а оно ко мне пришло. В 2006 году, когда у меня ещё не было своих детей, но была беременна сестра. Я вместе с ней рассматривала печатные материалы о беременности, родах, уходу за новорожденными. На глаза попалась листовка с изображением слинга с кольцами и названием перевязь. Я изучила текст и мне понравилось, что можно оставаться мобильной и при этом быть рядом с малышом. Я заказала слинг и начала тренироваться на игрушечном льве. Получилось достаточно быстро и это действительно было удобно. Я загорелась идеей рассказать о своем опыте другим мамам. Дала объявление в газету и мамы сами меня находили. Чуть позже открыла свой небольшой магазин слингов. А в 2008 году, уже с двухлетним опытом тренировок, начала свой собственный слингопуть с первым сыном», — рассказала она.
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