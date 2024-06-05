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Posted 5 июня, 06:27

Published 5 июня, 06:27

Modified 10 сентября, 01:45

Updated 10 сентября, 01:45

Светлана Стронова. Фото из личного архива

Можно ли носить ребенка в слинге в жару

5 июня 2024, 06:27
Светлана Стронова. Фото из личного архива
Мамы, которые недавно начали носить детей в тканевой переноске — слинге — с наступлением лета задаются вопросом, стоит ли продолжать слингоношение в жару? Не перегреется ли ребенок? Какие слинги и намотки лучше использовать?

На этот вопрос ответила слингоконсультант с 18-летним опытом работы, мама троих сыновей Светлана Стронова.

Ношение в слинге летом

Носить летом в слинге можно, однако нужно учесть некоторые нюансы и сделать ношение максимально комфортным, отметила она. Постарайтесь поменьше находиться на солнце в полдень. Лучше выходить на улицу утром или вечером. Выбирайте затенённые тротуары и площадки. Используйте головные уборы и для себя, и для малыша. И обязательно берите с собой воду.

Стоит помнить, что при ношении малыша в слинге самое жаркое место — это место соприкосновения тел носящего и ребёнка. Поэтому летом лучше обходиться минимумом одежды для ребенка и отдавать предпочтение натуральным тканям. Для себя лучше подобрать такой наряд, чтобы складок на одежде в том месте, где будет расположен малыш, было как можно меньше. Ткани — летние: хлопок, лен, шелк, бамбук, рассказала эксперт.

Какие слинги и намотки предпочтительнее?

В жару лучше всего использовать переноски с минимальным количеством ткани: короткие шарфы, слинги с кольцами, слинги-карманы, май-слинги. Ношение за спиной тоже снижает теплоотдачу между мамой и ребёнком, подчеркнула Светлана Стронова.

Если вы мотаете малыша в тканный слинг-шарф, то летом можно использовать такие намотки, как Кенгуру и Простой крест.

Сначала — слинги, потом — дети

Свою личную историю слингоношения Светлана Стронова вспоминает с улыбкой.

«Не я пришла к слингоношению, а оно ко мне пришло. В 2006 году, когда у меня ещё не было своих детей, но была беременна сестра. Я вместе с ней рассматривала печатные материалы о беременности, родах, уходу за новорожденными. На глаза попалась листовка с изображением слинга с кольцами и названием перевязь. Я изучила текст и мне понравилось, что можно оставаться мобильной и при этом быть рядом с малышом. Я заказала слинг и начала тренироваться на игрушечном льве. Получилось достаточно быстро и это действительно было удобно. Я загорелась идеей рассказать о своем опыте другим мамам. Дала объявление в газету и мамы сами меня находили. Чуть позже открыла свой небольшой магазин слингов. А в 2008 году, уже с двухлетним опытом тренировок, начала свой собственный слингопуть с первым сыном», — рассказала она.

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#Марина Колодкина#Общество#Видео#Дети#Все материалы авторов
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