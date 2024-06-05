Можно ли носить ребенка в слинге в жару

«Не я пришла к слингоношению, а оно ко мне пришло. В 2006 году, когда у меня ещё не было своих детей, но была беременна сестра. Я вместе с ней рассматривала печатные материалы о беременности, родах, уходу за новорожденными. На глаза попалась листовка с изображением слинга с кольцами и названием перевязь. Я изучила текст и мне понравилось, что можно оставаться мобильной и при этом быть рядом с малышом. Я заказала слинг и начала тренироваться на игрушечном льве. Получилось достаточно быстро и это действительно было удобно. Я загорелась идеей рассказать о своем опыте другим мамам. Дала объявление в газету и мамы сами меня находили. Чуть позже открыла свой небольшой магазин слингов. А в 2008 году, уже с двухлетним опытом тренировок, начала свой собственный слингопуть с первым сыном», — рассказала она.