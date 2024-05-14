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Posted 14 мая, 10:21

Published 14 мая, 10:21

Modified 9 сентября, 22:58

Updated 9 сентября, 22:58

О чем важно помнить, выбирая переноску для ребенка

О чем важно помнить, выбирая переноску для ребенка

14 мая 2024, 10:21
Фото: Сообщество Слинголиги во ВКонтакте
Новорожденный малыш хочет быть на руках практически все время. Поэтому многие родители задумываются о покупке переноски для ребенка. На что важно обратить внимание и можно ли найти переноску, которую «застегнул и пошёл»?

 

 

Такую переноску сегодня найти можно, рассказала слингоконсультант, председатель правления Слинголиги (объединения консультантов по ношению детей), многодетная мама Ольга Плескань.

Ольга Плескань. Фото из личного архиваОльга Плескань. Фото из личного архива
Ольга Плескань. Фото из личного архива

Рынок переносок очень динамичен. Если 10-15 лет назад эргорюкзаки раньше возраста самостоятельного сидения ребенка не рекомендовались, то сегодня появилось такие модели, в которых можно физиологично разместить даже новорожденного. Но для начала ношения нужен хотя бы минимальный набор знаний о том, как должен располагаться малыш в переноске. Именно поэтому так важно изучать инструкции.

Многие производители предлагают бесплатные консультации по своим товарам. Как правило, консультантами в этом случае выступают специалисты с огромным опытом по товарам производителя. Поэтому первую переноску желательно выбирать или при помощи такого специалиста, или при помощи профессионального слингоконсультанта. Также часто новичкам помогают более опытные родители с опытом ношения в слинге.

Спрос на переноски «без намотки» за последние годы заметно вырос. Все стремятся к простым решениям и это абсолютно нормально. Самое главное — помнить, что родители всегда несут ответственность за своих детей, поэтому к выбору переноски нужно подходить тщательно. В первую очередь, она должна быть безопасной — без риска выпадения ребенка или проблем с доступом кислорода. Материалы, из которых сшита переноска, должны быть качественными. Всем, кто планирует носить детей на себе, стоит изучить технику безопасности при ношении в слинге, подчеркнула Ольга Плескань.

Фото: Сообщество Слинголиги во ВКонтакте

 

 

Что такое слинг?

 

Слинг — это физиологичная тканевая переноска для ношения ребенка. Слинги бывают разных видов. Наиболее распространены в России сегодня слинги-шарфы, слинги с кольцами, май-слинги. Также разновидностью слинга является эргорюкзак, который, как говорят специалисты, можно перепутать с нефизиологичной для новорожденного ребенка переноской — кенгуру. Тем более что на маркетплейсах даже нефизиологичную переноску могут назвать слингом. С виду любой рюкзак кажется более простым в освоении, чем слинги с длинными полотнами.

Слинг-шарфСлинг-шарф
Слинг с кольцамиСлинг с кольцами
Май-слингМай-слинг
ЭргорюкзакЭргорюкзак
Слинг-шарф. Фото: Фрагмент видео. slingoliga.ru

На что ещё обратить внимание при выборе переноски

Несколько лет назад было проведено исследование. Женщин попросили носить детей в слингах. Выяснилось, что у мам новорожденных особый восторг вызывал функционал переносок: они успевали делать домашние дела, выходить на улицу, у них была активная социальная жизнь. Примерно к 4 месяцам на первое место выходило удивительное чувство особой близости с ребенком, и матери стали ценить переноски именно из-за этого.

Конечно, удовлетворение от близости с малышом можно получить от любой переноски. Однако «обнимательные» классические слинги (прежде всего, слинги-шарфы), помимо внешней красоты, дают неповторимые тактильные ощущения. Это — гораздо больше, чем просто пойти на улицу с ребенком, который пристегнут к родителю.

Отсюда следует один важный критерий для выбора переноски. Нужно оценить Ваше отношение к тому, каким образом она будет взаимодействовать с телом. Есть люди-кинестетики, которым как воздух важны тактильные ощущения. А есть те, для которых это, наоборот, некомфортно. В первом случае лучше выбирать «обнимательные» переноски, а во втором — комфортнее будут эргорюкзаки, резюмировала Ольга Плескань.

Важно, кто будет поддерживать слингомаму в начале пути, добавила эксперт. Возможно, ее мир изменится полностью благодаря новому способу ношения. Ведь слингоношение — это гораздо красивее и глубже, чем радостное: «Ура, мой ребенок наконец-то не кричит, а у меня не болит спина!»

Фото: Сообщество Слинголиги во ВКонтакте
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#Марина Колодкина#Общество#Все материалы авторов#Безопасность#Ребенок
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