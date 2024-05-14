О чем важно помнить, выбирая переноску для ребенка

Спрос на переноски «без намотки» за последние годы заметно вырос. Все стремятся к простым решениям и это абсолютно нормально. Самое главное — помнить, что родители всегда несут ответственность за своих детей, поэтому к выбору переноски нужно подходить тщательно. В первую очередь, она должна быть безопасной — без риска выпадения ребенка или проблем с доступом кислорода. Материалы, из которых сшита переноска, должны быть качественными. Всем, кто планирует носить детей на себе, стоит изучить технику безопасности при ношении в слинге, подчеркнула Ольга Плескань.