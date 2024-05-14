О чем важно помнить, выбирая переноску для ребенка

Posted 14 мая, 10:21
Published 14 мая, 10:21
Modified 9 сентября, 22:58
Updated 9 сентября, 22:58
Такую переноску сегодня найти можно, рассказала слингоконсультант, председатель правления Слинголиги (объединения консультантов по ношению детей), многодетная мама Ольга Плескань.
Рынок переносок очень динамичен. Если 10-15 лет назад эргорюкзаки раньше возраста самостоятельного сидения ребенка не рекомендовались, то сегодня появилось такие модели, в которых можно физиологично разместить даже новорожденного. Но для начала ношения нужен хотя бы минимальный набор знаний о том, как должен располагаться малыш в переноске. Именно поэтому так важно изучать инструкции.
Многие производители предлагают бесплатные консультации по своим товарам. Как правило, консультантами в этом случае выступают специалисты с огромным опытом по товарам производителя. Поэтому первую переноску желательно выбирать или при помощи такого специалиста, или при помощи профессионального слингоконсультанта. Также часто новичкам помогают более опытные родители с опытом ношения в слинге.
Спрос на переноски «без намотки» за последние годы заметно вырос. Все стремятся к простым решениям и это абсолютно нормально. Самое главное — помнить, что родители всегда несут ответственность за своих детей, поэтому к выбору переноски нужно подходить тщательно. В первую очередь, она должна быть безопасной — без риска выпадения ребенка или проблем с доступом кислорода. Материалы, из которых сшита переноска, должны быть качественными. Всем, кто планирует носить детей на себе, стоит изучить технику безопасности при ношении в слинге, подчеркнула Ольга Плескань.
Слинг — это физиологичная тканевая переноска для ношения ребенка. Слинги бывают разных видов. Наиболее распространены в России сегодня слинги-шарфы, слинги с кольцами, май-слинги. Также разновидностью слинга является эргорюкзак, который, как говорят специалисты, можно перепутать с нефизиологичной для новорожденного ребенка переноской — кенгуру. Тем более что на маркетплейсах даже нефизиологичную переноску могут назвать слингом. С виду любой рюкзак кажется более простым в освоении, чем слинги с длинными полотнами.
Несколько лет назад было проведено исследование. Женщин попросили носить детей в слингах. Выяснилось, что у мам новорожденных особый восторг вызывал функционал переносок: они успевали делать домашние дела, выходить на улицу, у них была активная социальная жизнь. Примерно к 4 месяцам на первое место выходило удивительное чувство особой близости с ребенком, и матери стали ценить переноски именно из-за этого.
Конечно, удовлетворение от близости с малышом можно получить от любой переноски. Однако «обнимательные» классические слинги (прежде всего, слинги-шарфы), помимо внешней красоты, дают неповторимые тактильные ощущения. Это — гораздо больше, чем просто пойти на улицу с ребенком, который пристегнут к родителю.
Отсюда следует один важный критерий для выбора переноски. Нужно оценить Ваше отношение к тому, каким образом она будет взаимодействовать с телом. Есть люди-кинестетики, которым как воздух важны тактильные ощущения. А есть те, для которых это, наоборот, некомфортно. В первом случае лучше выбирать «обнимательные» переноски, а во втором — комфортнее будут эргорюкзаки, резюмировала Ольга Плескань.
Важно, кто будет поддерживать слингомаму в начале пути, добавила эксперт. Возможно, ее мир изменится полностью благодаря новому способу ношения. Ведь слингоношение — это гораздо красивее и глубже, чем радостное: «Ура, мой ребенок наконец-то не кричит, а у меня не болит спина!»
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14