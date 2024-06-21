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Posted 21 июня, 19:49

Published 21 июня, 19:49

Modified 10 сентября, 02:47

Updated 10 сентября, 02:47

Шесть советов для тех, кто занимается уличным спортом в жару

Шесть советов для тех, кто занимается уличным спортом в жару

21 июня 2024, 19:49
Фото: Изображение Midjourney
Жаркая погода и интенсивные занятия спортом могут негативно сказаться на самочувствии человека. В летние дни нужно стараться планировать пробежки или велопрогулки на утро или вечер или находиться в тени, чтобы минимизировать возможность перегрева. Что еще нужно учесть?

Пейте воду

Не игнорируйте жажду. Гидратация поддерживает достаточный объем плазмы, что помогает сердцу работать не так интенсивно и снижает общий риск перегрева. Об этом рассказала эксперт по спортивной подготовке Сьюзан Йергин.

Слушайте свое тело

Если вы плохо себя чувствуете, вам слишком жарко или вы не можете делать привычные упражнения, замедлите темп или отмените тренировку.

Одежда

Носите одежду светлого цвета, которая поглощает меньше тепла, чем темная одежда. Рубашки и шорты с короткими рукавами также помогут избежать перегрева и не будут препятствовать испарению пота.

Экипировка

Помните, что шлемы и спортивный инвентарь удерживают тепло. Строителям часто приходится носить каски, а вот спортсменам не всегда нужно тренироваться с подплечниками и шлемами, особенно в сильную жару.

Высыпайтесь

Хорошо высыпайтесь: это поддержит ваши силы и иммунитет.

Приспосабливается ли тело к жаре?

Обычному человеку требуется около двух недель, чтобы полностью акклиматизироваться к более высоким температурам.

Скорость потоотделения растет, что позволяет более эффективно рассеивать тепло. Объем вашей плазмы увеличивается, поэтому через ваше тело прокачивается больше крови и сердцу не приходится работать так усердно.

Кто больше подвержен риску перегрева

У пожилых людей сердечно-сосудистая система уже не такая гибкая и мощная. Их механизмы потоотделения снижаются. В результате пожилые люди подвергаются большему риску таких состояний, как тепловое истощение или тепловой удар .

Детям может потребоваться на несколько дней для акклиматизации, чем взрослым. Также у них значительная часть тепла уходит через кожу, поэтому она может покраснеть.

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#Марина Колодкина#Спорт#Общество#Здоровье#Все материалы авторов
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