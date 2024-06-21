Шесть советов для тех, кто занимается уличным спортом в жару

Posted 21 июня, 19:49
Published 21 июня, 19:49
Modified 10 сентября, 02:47
Updated 10 сентября, 02:47
Не игнорируйте жажду. Гидратация поддерживает достаточный объем плазмы, что помогает сердцу работать не так интенсивно и снижает общий риск перегрева. Об этом рассказала эксперт по спортивной подготовке Сьюзан Йергин.
Если вы плохо себя чувствуете, вам слишком жарко или вы не можете делать привычные упражнения, замедлите темп или отмените тренировку.
Носите одежду светлого цвета, которая поглощает меньше тепла, чем темная одежда. Рубашки и шорты с короткими рукавами также помогут избежать перегрева и не будут препятствовать испарению пота.
Помните, что шлемы и спортивный инвентарь удерживают тепло. Строителям часто приходится носить каски, а вот спортсменам не всегда нужно тренироваться с подплечниками и шлемами, особенно в сильную жару.
Хорошо высыпайтесь: это поддержит ваши силы и иммунитет.
Обычному человеку требуется около двух недель, чтобы полностью акклиматизироваться к более высоким температурам.
Скорость потоотделения растет, что позволяет более эффективно рассеивать тепло. Объем вашей плазмы увеличивается, поэтому через ваше тело прокачивается больше крови и сердцу не приходится работать так усердно.
У пожилых людей сердечно-сосудистая система уже не такая гибкая и мощная. Их механизмы потоотделения снижаются. В результате пожилые люди подвергаются большему риску таких состояний, как тепловое истощение или тепловой удар .
Детям может потребоваться на несколько дней для акклиматизации, чем взрослым. Также у них значительная часть тепла уходит через кожу, поэтому она может покраснеть.
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