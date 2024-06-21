Шесть советов для тех, кто занимается уличным спортом в жару

Пейте воду Слушайте свое тело Одежда Экипировка Высыпайтесь Приспосабливается ли тело к жаре? Кто больше подвержен риску перегрева

Жаркая погода и интенсивные занятия спортом могут негативно сказаться на самочувствии человека. В летние дни нужно стараться планировать пробежки или велопрогулки на утро или вечер или находиться в тени, чтобы минимизировать возможность перегрева. Что еще нужно учесть?