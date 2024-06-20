Жизнь без пластика: как на островном государстве Вануату решили главную проблему

Posted 20 июня, 19:09
Published 20 июня, 19:09
Modified 10 сентября, 02:42
Updated 10 сентября, 02:42
На протяжении многих поколений жители поселка Эракор в Вануату проводили досуг, купаясь в местной лагуне. Местный вождь Кен Андерс вспоминает, как в детстве он плавал в её глубине, преследуя рыбу в голубых водах.
«Некоторое время назад в лагуне образовался остров из пластика, он был очень толстый», — рассказывает 52-летний Андерс. «Мы убрали часть мусора с помощью сетей для рыбалки, но не знали, что делать с остальным. Нам не удалось победить его, потому что его было слишком много».
Пока жители Вануату старались очистить воды от пластика, политики страны размышляли о более глобальном решении. Об этом пишет theguardian.com.
Островные государства, подобные Вануату, сталкиваются с уникальными проблемами в отношении загрязнения пластиком. Они зависят от импортируемых товаров, и в результате получают множество пластиковой упаковки каждый день. Пластиковые отходы со всего мира приносят течения океана. Мусор в конечном итоге попадает на берега островов.
Лишь на малом количестве таких островных государств есть предприятия по переработке или утилизации мусора. Поэтому чаще всего мусор сжигают либо он остается в реках или бухтах, как в Эракоре. По оценкам ученых, страны Тихоокеанского региона производят 1 кг отходов на человека в день, что на 40% больше, чем в среднем по миру.
В попытке снизить объем отходов, в 2018 году правительство Вануату стало одним из первых, кто запретил продажу и использование некоторых видов одноразового пластика.
Государство добилось впечатляющих результатов. Тонкие пластиковые пакеты для покупок практически исчезли, так как большинство покупателей на рынке или в магазине используют многоразовые сумки. На фестивалях еду чаще подают в банановых листьях, а не в пластиковых контейнерах. Запрещенные предметы ранее составляли 35% мусора, а теперь — менее 2%.
Пластиковые острова, которые когда-то парализовали лагуну Эракор, также уменьшаются.
«С момента введения запрета лагуна стала намного чище», — отмечает Андерс.
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