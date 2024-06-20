Жизнь без пластика: как на островном государстве Вануату решили главную проблему

Лишь на малом количестве таких островных государств есть предприятия по переработке или утилизации мусора. Поэтому чаще всего мусор сжигают либо он остается в реках или бухтах, как в Эракоре. По оценкам ученых, страны Тихоокеанского региона производят 1 кг отходов на человека в день, что на 40% больше, чем в среднем по миру.