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Posted 21 июня, 17:29

Published 21 июня, 17:29

Modified 10 сентября, 02:47

Updated 10 сентября, 02:47

«Мини-Харласмус»: Асмус рассказала, как сильно дочь похожа на Харламова

21 июня 2024, 17:29
36-летняя актриса Кристина Асмус улетела в незапланированный отпуск на Бали со своей 10-летней дочерью Настей. Звезда рассказала, что на райский остров в Индийском океане она решила отправиться неожиданно даже для себя самой.

Как сообщает peopletalk.ru, актриса, получившая широкую известность благодаря роли в сериале «Интерны», почувствовала упадок сил и решила сменить обстановку.

Знаменитость выкладывает в свой микроблог курортные фотографии. В том числе Асмус опубликовала снимки и своей дочери от Гарика Харламова. Настя любит купаться и загорать, поэтому на фото девочка преимущественно позирует в купальнике в воде.

Асмус отмечает, что Настя, взрослея, все больше становится похожей на отца. «Мини-Харласмус», — в шутку прокомментировала свой пост с дочкой Кристина. При этом актриса считает, что темпераментом и непоседливостью наследница похожа на нее. «Вся в мать», — сказала актриса.

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