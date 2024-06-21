«Мини-Харласмус»: Асмус рассказала, как сильно дочь похожа на Харламова

Асмус отмечает, что Настя, взрослея, все больше становится похожей на отца. «Мини-Харласмус», — в шутку прокомментировала свой пост с дочкой Кристина. При этом актриса считает, что темпераментом и непоседливостью наследница похожа на нее. «Вся в мать», — сказала актриса.