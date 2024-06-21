«Мини-Харласмус»: Асмус рассказала, как сильно дочь похожа на Харламова

Posted 21 июня, 17:29
Published 21 июня, 17:29
Modified 10 сентября, 02:47
Updated 10 сентября, 02:47
Как сообщает peopletalk.ru, актриса, получившая широкую известность благодаря роли в сериале «Интерны», почувствовала упадок сил и решила сменить обстановку.
Знаменитость выкладывает в свой микроблог курортные фотографии. В том числе Асмус опубликовала снимки и своей дочери от Гарика Харламова. Настя любит купаться и загорать, поэтому на фото девочка преимущественно позирует в купальнике в воде.
Асмус отмечает, что Настя, взрослея, все больше становится похожей на отца. «Мини-Харласмус», — в шутку прокомментировала свой пост с дочкой Кристина. При этом актриса считает, что темпераментом и непоседливостью наследница похожа на нее. «Вся в мать», — сказала актриса.
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