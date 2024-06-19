Восточная роскошь: шинуазри в интерьере и как избежать китча

Posted 19 июня, 18:00
Published 19 июня, 18:00
Modified 10 сентября, 02:35
Updated 10 сентября, 02:35
Шинуазри, дословно «китайщина», — западное прочтение китайского искусства. В XVII–XVIII веках Европа открыла для себя Китай и его расписную мебель, шёлк и фарфор. Эти элементы стали символами богатства и роскоши, вдохновляя европейских мастеров на создание своих интерпретаций.
Полностью оформлять интерьер в шинуазри не стоит, чтобы избежать китча. Лучше добавлять элементы: расписные комоды, столы с резными ножками, зеркала в причудливых рамах и китайский фарфор, написал novochag.ru. Интересные предметы можно найти на блошиных рынках или купить современные стилизации. Используйте правило 70/30: 70% современного дизайна и 30% шинуазри.
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