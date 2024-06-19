newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 июня, 18:00

Published 19 июня, 18:00

Modified 10 сентября, 02:35

Updated 10 сентября, 02:35

Восточная роскошь: шинуазри в интерьере и как избежать китча

19 июня 2024, 18:00
Ширмы, расписная лакированная мебель и яркие узоры — всё это шинуазри. Узнали у дизайнера, почему этот стиль снова в тренде и как добавить восточных красок в интерьер без излишней экзотики.

Шинуазри: роскошный стиль с восточными нотками

Шинуазри, дословно «китайщина», — западное прочтение китайского искусства. В XVII–XVIII веках Европа открыла для себя Китай и его расписную мебель, шёлк и фарфор. Эти элементы стали символами богатства и роскоши, вдохновляя европейских мастеров на создание своих интерпретаций.

Характерные черты шинуазри

  • Акварельная роспись: яркие оттенки, сцены с цветами, птицами и китайскими девушками.
  • Фарфоровый декор: ручная роспись ваз и сервизов.
  • Шелковые обои: акцентные стены или фрески с имитацией шёлка.
  • Ширмы: тканевые ширмы с чётным количеством створок.
  • Лакированная мебель с резьбой: мебель с глянцевым покрытием, яркими узорами и деталями в виде лап животных.

Шинуазри в современном интерьере

Полностью оформлять интерьер в шинуазри не стоит, чтобы избежать китча. Лучше добавлять элементы: расписные комоды, столы с резными ножками, зеркала в причудливых рамах и китайский фарфор, написал novochag.ru. Интересные предметы можно найти на блошиных рынках или купить современные стилизации. Используйте правило 70/30: 70% современного дизайна и 30% шинуазри.

Читайте также:
5 идей штор для гостиной, которые можно попробовать в своем пространстве15 идей для костра в саду и на даче: от бетонных скамеек до гамаков5 цветов, которые придают входной двери дорогой вид
#Ольга Земскова#Дом#Все материалы авторов#Дизайн#Интерьер
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика