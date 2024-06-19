Восточная роскошь: шинуазри в интерьере и как избежать китча

Шинуазри: роскошный стиль с восточными нотками Характерные черты шинуазри Шинуазри в современном интерьере

Ширмы, расписная лакированная мебель и яркие узоры — всё это шинуазри. Узнали у дизайнера, почему этот стиль снова в тренде и как добавить восточных красок в интерьер без излишней экзотики.