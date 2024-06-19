5 идей штор для гостиной, которые можно попробовать в своем пространстве

Шторы из прозрачной ткани — универсальное решение. Такие элементы декора обеспечат отличную инсоляцию гостиной комнаты, она всегда будет наполнена светом. Кроме того, такие шторы будут выполнять свою прямую функцию — то есть скрывать происходящее в вашей квартире от посторонних и любопытных глаз. А интерьер, созданный в гостиной при помощи таких штор, станет изысканным и элегантным.