5 идей штор для гостиной, которые можно попробовать в своем пространстве

Posted 19 июня, 13:19
Published 19 июня, 13:19
Modified 10 сентября, 02:35
Updated 10 сентября, 02:35
Изначально шторы выполняли исключительно практическую функцию, однако сегодня это неотъемлемый атрибут оригинального дизайна интерьера. Даже если в вашей гостиной шторы на самом деле не особенно нужны, не отказывайтесь от них — отдайте предпочтение коротким, едва заметным, но качественным, выполненным из дорогостоящей ткани шторам.
Другой вариант — можете повесить короткие шторы на стильный карниз. От драпировки, которая занимает все пространство от стены до стены, можно отказаться в пользу такого решения, как панели и стержни, установленные по обе стороны.
Уделите внимание фурнитуре — она может добавить в интерьер яркие и интересные акценты. Такие элементы, как правило, располагаются на двух концах штанги, используемой для драпировки.
Драпировка в гостиной может смотреться очень стильно и элегантно, например, в том случае, если оттенок штор совпадает с цветом стен или перекликается с ним. Удачный пример — синие стены в сочетании с эффектными бархатными шторами кобальтового оттенка. Решение получится многослойным и удивительно цельным.
Шторы из прозрачной ткани — универсальное решение. Такие элементы декора обеспечат отличную инсоляцию гостиной комнаты, она всегда будет наполнена светом. Кроме того, такие шторы будут выполнять свою прямую функцию — то есть скрывать происходящее в вашей квартире от посторонних и любопытных глаз. А интерьер, созданный в гостиной при помощи таких штор, станет изысканным и элегантным.
Можно выбрать для гостиной шторы с принтами, однако стоит учитывать, что они хорошо смотрятся только в тех интерьерах, где стены выдержаны в спокойных оттенках. Важное правило — шторы, украшенные принтами, подходят только к однотонным стенам.
Оттенки, в которых выдержаны принты на шторах, могут быть обыграны за счет различных предметов обстановки вашей гостиной — например, обивки кресел, диванов, пледов и другого текстиля.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14