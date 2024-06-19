Как найти репетитора и подготовиться с ним к экзаменам

Posted 19 июня, 15:45
Published 19 июня, 15:45
Modified 10 сентября, 02:35
Updated 10 сентября, 02:35
Нужно четко понять, какого результата нужно достичь с помощью занятий. Для этого можно просмотреть все темы к экзаменам и отметить свои самые слабые места.
Затем нужно определиться с главной целью (например, набрать определенное количество баллов при поступлении) и озвучить ее репетитору, пишет peopletalk.ru.
Чтобы сразу подобрать именно того специалиста, который вам необходим, письменно перечислите те качества, которые важны именно для вас. Обратите внимание на темп, в котором ведутся занятия, — важно, чтобы он вам подходил. Также рекомендуется посоветоваться с одноклассниками или друзьями, у которых уже был опыт занятий с репетитором, и изучить несколько профильных сайтов.
Зачастую отзывы учеников о преподавателях бывают предвзятыми. Тем не менее не следует их игнорировать. Рекомендуется присмотреться к репетиторам, имеющим положительные отзывы и не слишком высокий ценник. Чрезмерно высокая цена и множество званий не гарантируют того, что преподаватель способен доступно донести информацию.
При выборе локаций для занятий следует отдавать предпочтение тем, что находятся ближе. Незачем тратить ценное время на разъезды — вместо этого лучше хорошо выспаться. Также не рекомендуется выбирать для занятий слишком поздние часы.
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