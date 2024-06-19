Как найти репетитора и подготовиться с ним к экзаменам

Чтобы сразу подобрать именно того специалиста, который вам необходим, письменно перечислите те качества, которые важны именно для вас. Обратите внимание на темп, в котором ведутся занятия, — важно, чтобы он вам подходил. Также рекомендуется посоветоваться с одноклассниками или друзьями, у которых уже был опыт занятий с репетитором, и изучить несколько профильных сайтов.